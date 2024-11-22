Bakan Kemal Memişoğlu 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasının detaylarını anlattı: İnsanlıktan nasibini almamış çete

Bu yenidoğan olayı biz buna insanlıktan nasibini almamışlar çetesi diyoruz. Biz bunun peşine düşmesek biz bu süreçleri konuşmuyorduk. Bizim birçok denetleme usullerimiz var. Şikayetler gelir değerlendirilir ve bunlarla ilgili süreç başlar. Adli soruşturmayı biz başlattık. Ben İl Sağlık Müdürü oldum, brifing aldım dediler ki bir yenidoğan soruşturması var. 2016'dan beri bunu biliyorlar diyorlar bu tamamen yalan ve iftira. Bu bakanlığın baş denetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma. Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor.