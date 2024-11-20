Bakan Memişoğlu: 2016'da il sağlık müdürlüğüne atanmam dolayısıyla soruşturmanın kapatıldığı iddiası vicdansızlıktır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesi için yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayıp, eleştirilerine ilişkin konuştu. Memişoğlu, ‘2016'da Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan konusunda yürütülen bir soruşturmanın, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak şahsı tarafından kapatıldığı' iddialarına ilişkin, bahse konu soruşturmanın Ocak 2016'da bir mail ihbarı ile başlatıldığını ve Bakanlıkça başdenetçi görevlendirildiğini belirtti.

Başdenetçinin, uzman bilirkişinin raporu doğrultusunda tamamladığı soruşturma dosyasını 17 Kasım 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanına sunduğuna değinen Memişoğlu, "Dosya içeriğinde bulunan bilirkişi raporunda 'mevcut kayıtlara göre yenidoğan döneminde yapılan tedavilerin bebeklere zarar verdiğine dair bir bulguya rastlanılmadığı' ifade ediliyor. Müfettiş raporunda ise 'bebeklerin tedavilerden zarar görmedikleri anlaşıldığından herhangi bir işleme gerek olmadığı' şeklinde bir kanaat belirtiliyor. 28 Kasım 2016 tarihinde de Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığından onay alınarak soruşturma tamamlanıyor" ifadelerinin kullandı.

"SORUŞTURMANIN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMAM DOLAYISIYLA KAPATILDIĞINI İDDİA ETMEK, VİCDANSIZLIKTIR"

Bakan Memişoğlu, "Bu soruşturmanın, Ekim 2016'da il sağlık müdürlüğüne atanmam dolayısıyla kapatıldığını iddia etmek, en hafif tabirle vicdansızlıktır. Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen bir soruşturmanın, il müdürlüğü tarafından kapatılabileceğini düşünmek de olsa olsa cahilliktir. Tam aksine; burada gösterdiğim yazı ile 6 Ekim'de göreve başlayan bir il sağlık müdürü olarak, bebeklerimiz için dertlenen ve 15 Kasım 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığından denetimle ilgili bilgi, belge isteyen de bizzat benim. Bu yazımıza, bakanlık tarafından 29 Kasım 2016 tarihinde, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve bakanlıkça teftişin tamamlandığı şeklinde bir yanıt verilmiştir. Başdenetçi raporunda bebeklere zarar verildiğine dair herhangi bir bulgu tespit edilmemişken, aynı rapora dayanarak asılsız iddialarda bulunmak açık bir iftiradır" dedi.

"2024'TE 54 BİN 885 SAĞLIK TESİSİ DENETLENDİ"

Yenidoğan yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere özel sağlık tesislerine yönelik denetim yapılmadığı' iddialarına karşı, bebeklerin yenidoğan evresini en sağlıklı şekilde geçirebilmelerinin, bakanlığın üzerinde en hassasiyetle durduğu ve sağlıkta dönüşüm programının en başarılı olduğu alanlardan biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Denetim ekiplerimiz, sadece 2024'te özel sağlık tesislerine yönelik yaklaşık 46 bini olağan, 6 bini olağan dışı ve 3 bini süre sonu olmak üzere toplam 54 bin 885 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler neticesinde aykırılık tespitlerine göre faaliyet durdurma, idari para cezası ve suç duyurusunda bulunuldu" şeklinde konuştu.

"ÖRGÜT FİİLEN 26 NİSAN TARİHİNDE ÇÖKERTİLDİ"

Bakan Memişoğlu, bakanlık talebiyle başlatılan adli soruşturmanın ilgili savcılık makamınca gizlilik içerisinde yürütüldüğünü söyleyerek, “Bakanlığımız, tape kayıtları ve dijital materyal verilerine, çete operasyonu yapıldıktan çok daha sonra vakıf oldu. Tape kayıtları, 9 Mayıs tarihinde diğer belgelerle birlikte savcılık makamı tarafından bakanlığımız müfettişleriyle paylaşıldı. Şüphelilere ait telefon ve bilgisayar imajlarından alınan ve Whatsapp yazışmaları gibi en can alıcı bulguların yer aldığı dijital meteryallere ise 3 Eylül tarihinde müfettişlerimizce ulaşıldı. Tekrar hatırlayalım, bu organize suç örgütüne yönelik operasyon 26 Nisan'da yapılmıştı ve bu operasyon sonucunda 26 Nisan tarihinde şüpheliler gözaltına alındı ve büyük bir bölümü tutuklandı. Dolayısıyla organize suç örgütü, fiilen 26 Nisan tarihinde çökertildi. Zaten iddianameye de yansıyan, ihmalli davranışla kasten adam öldürme suçlarının tamamı da 26 Nisan tarihi öncesinde gerçekleşmişti” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI, 2025 YILI BÜTÇESİNİN KABUL EDİLDİĞİNİ DUYURDU