Bakan Memişoğlu 'Yenidoğan' çetesinin nasıl çökertildiğini açıkladı: Komisyonda köstebek var mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 27 Mart'ta CİMER'e başvuruyla başlayan ve 26 Nisan'da düzenlenen operasyonla çökertilen Yenidoğan çetesine yapılan operasyon sürecini anlattı.





Bakan Memişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

27 Mart'ta CİMER'e şikâyet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suiistimal ettiklerini ilettik.





Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.





Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.





"300 kişi dinlendi"

Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

"25 Eylül'de olağanüstü denetim yaptık"

25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.





Yenidoğan çetesinde köstebek var mı?

Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.

Müfettişlerimiz Büyükçekmece Savcılığıyla bağlantı kuruyor. Onlar da denetim ve gittiğiniz yerden inceleyin diyor.





Esasen büyük bir çeteye operasyon yapılmış, devletin gücüyle inanılmaz bir örgüt çökertilmiş ama " bebekler ölürken siz bir şey yapmadınız" diye sosyal medyadan bir yönlendirme yapılıyor, maalesef konuyu çok iyi bilmiyorlar.





Sayfalarca raporları, görüntüleri hepsini müfettiş arkadaşlar eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü bu hastanelerin hepsi çete değil, belli yerlerine çeteler sızmış.

Denetimleri daha kapsamlı hale getirmek için 3-4 aydır çalışma halindeyiz. Özel hastaneleri disipline etmek gerekli. Hastanelerle ilgili denetimlerimizi daha modernleştirmeliyiz. 2,5 milyon sağlık çalışanının içinde bu küçük çürük zihniyetin diğer çalışanların hakkını da yediğini düşünüyorum.





Türk hekimleri ve sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. Dünyanın birçok yerinden insanlar bizden sağlık hizmeti almak için geliyor.





Biz tehditleri görmüyoruz, kahraman insanlarımız var. Müfettişlerimiz de bu aşama büyük efor sarf ettiler. Tabii ki biz buna başlangıç yaptık, takip ettik ama esas kahramanlar orada binlerce saat çalışıp tutanak tutanlar. Bu çeteyi çökertmek büyük bir şey. Bunu karalamaya çalışanlara bir şey demiyorum. Mücadeleye her zaman devam edeceğiz.





Denetlenmeleri, çalışma usülleri hatta kamu hastanelerinde yeniden yapılanmaya çalışacağız. Bunu yapmaya bizim gücümüz ve irademiz var. Sağlık bizim için hassas bir konu, kötü insanlara bu konuda taviz vermeyeceğiz.

YENİDOĞAN ÇETESİNİN ÇÖKERTİLME SÜRECİNE DAİR KRONOLOJİ

27.03.2023 – CİMER’e Şikayet





28.03.2023 – Şikayet hem Teftiş Kurulu Başkanlığına hem de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.





02.05.2023 – Denetimlerin Başlaması





05.05.2023 – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne İhbar





20 Haziran 2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik, Fiziki Takip ve Telefon Dinlemesi için Hakimden izin alınıyor.





04.09.2023 - Emniyet’in Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından Savcılığa bildirimde bulunması





25.09.2023 – Savcılıkla ve Emniyetle İşbirliği içinde bahsi geçen kurumlarda Olağandışı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi





28.09.2023 – Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu Kurulması





24.11.2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Müfettiş Görevlendirmesi Talebi





05.12.2023 – Müfettiş Görevlendirilmesi





07.12.2023 – Bilgi Notunun Müfettişlerle Paylaşılması





16.02.2024 – Denetim Tutanaklarının Savcılık Makamına Gönderilmesi





22.04.2024 – Gizlilik Kararının Devam Ettiğini Savcılık Müfettişlere Bildiriyor





27.04.2024 – Şüphelilerin Tutuklanması





09.05.2024 – Gizlilik Kararının Kaldırılması, Bilgi ve Belgelerin Müfettişlere Teslim Edilmesi





28.06.2024 – Savcılık tarafından Bebek Ölümleriyle Şüphelilerin Fiilleri arasında İlliyet Bağının İncelenmesi Talebi





03.09.2024 – Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyallerin Savcılıktan Müfettişlerce Alınması





16.09.2024 – Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edilmesi





28.09.2024 – Müfettiş Soruşturmasının Tamamlanması.





16.10.2024 – Savcılık İddianamesinin Hazırlanması





18.10.2024 – Hastane Ruhsatlarının İptal Edilmesi







