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Bakan Memişoğlu 'Yenidoğan' çetesinin nasıl çökertildiğini açıkladı: Komisyonda köstebek var mı?

Bakan Memişoğlu 'Yenidoğan' çetesinin nasıl çökertildiğini açıkladı: Komisyonda köstebek var mı?

Pınar Görgü
10:0322/10/2024, Salı
G: 22/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin nasıl çökertildiğini tek tek anlattı. 21 Mart'ta CİMER'e şikayet başvurusu üzerine deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te hastanelere yapılan operasyon ile "Yenidoğan Çetesi"nin çökertildiğini söyledi. Emniyet ve Savcılıktan destek alınmasının ardından 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturulduğunu anlatan Memişoğlu, komisyonda köstebek olup olmadığı sorusuna ilişkin, "Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, "Savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz. Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 27 Mart'ta CİMER'e başvuruyla başlayan ve 26 Nisan'da düzenlenen operasyonla çökertilen Yenidoğan çetesine yapılan operasyon sürecini anlattı.


Bakan Memişoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
27 Mart'ta CİMER'e şikâyet başvurusu oluşturuluyor.
28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki manipüle ediyor delil bulamıyoruz dedi arkadaşlarımız. Dolayısıyla rutin biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suiistimal ettiklerini ilettik.

Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.


Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.


"300 kişi dinlendi"

Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te emniyet büro amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

"25 Eylül'de olağanüstü denetim yaptık"

25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edinilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.


Yenidoğan çetesinde köstebek var mı?

Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.

Müfettişlerimiz Büyükçekmece Savcılığıyla bağlantı kuruyor. Onlar da denetim ve gittiğiniz yerden inceleyin diyor.


Esasen büyük bir çeteye operasyon yapılmış, devletin gücüyle inanılmaz bir örgüt çökertilmiş ama "
bebekler ölürken siz bir şey yapmadınız"
diye sosyal medyadan bir yönlendirme yapılıyor, maalesef konuyu çok iyi bilmiyorlar.

Sayfalarca raporları, görüntüleri hepsini müfettiş arkadaşlar eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü bu hastanelerin hepsi çete değil, belli yerlerine çeteler sızmış.

Denetimleri daha kapsamlı hale getirmek için 3-4 aydır çalışma halindeyiz. Özel hastaneleri disipline etmek gerekli. Hastanelerle ilgili denetimlerimizi daha modernleştirmeliyiz. 2,5 milyon sağlık çalışanının içinde bu küçük çürük zihniyetin diğer çalışanların hakkını da yediğini düşünüyorum.


Türk hekimleri ve sağlık çalışanları özveriyle çalışıyor. Dünyanın birçok yerinden insanlar bizden sağlık hizmeti almak için geliyor.


Biz tehditleri görmüyoruz, kahraman insanlarımız var. Müfettişlerimiz de bu aşama büyük efor sarf ettiler. Tabii ki biz buna başlangıç yaptık, takip ettik ama esas kahramanlar orada binlerce saat çalışıp tutanak tutanlar. Bu çeteyi çökertmek büyük bir şey. Bunu karalamaya çalışanlara bir şey demiyorum. Mücadeleye her zaman devam edeceğiz.


Denetlenmeleri, çalışma usülleri hatta kamu hastanelerinde yeniden yapılanmaya çalışacağız. Bunu yapmaya bizim gücümüz ve irademiz var. Sağlık bizim için hassas bir konu, kötü insanlara bu konuda taviz vermeyeceğiz.

YENİDOĞAN ÇETESİNİN ÇÖKERTİLME SÜRECİNE DAİR KRONOLOJİ

27.03.2023 – CİMER’e Şikayet


28.03.2023 – Şikayet hem Teftiş Kurulu Başkanlığına hem de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.


02.05.2023 – Denetimlerin Başlaması


05.05.2023 – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne İhbar


20 Haziran 2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik, Fiziki Takip ve Telefon Dinlemesi için Hakimden izin alınıyor.


04.09.2023 - Emniyet’in Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından Savcılığa bildirimde bulunması


25.09.2023 – Savcılıkla ve Emniyetle İşbirliği içinde bahsi geçen kurumlarda Olağandışı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi


28.09.2023 – Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu Kurulması


24.11.2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Müfettiş Görevlendirmesi Talebi


05.12.2023 – Müfettiş Görevlendirilmesi


07.12.2023 – Bilgi Notunun Müfettişlerle Paylaşılması


16.02.2024 – Denetim Tutanaklarının Savcılık Makamına Gönderilmesi


22.04.2024 – Gizlilik Kararının Devam Ettiğini Savcılık Müfettişlere Bildiriyor


27.04.2024 – Şüphelilerin Tutuklanması


09.05.2024 – Gizlilik Kararının Kaldırılması, Bilgi ve Belgelerin Müfettişlere Teslim Edilmesi


28.06.2024 – Savcılık tarafından Bebek Ölümleriyle Şüphelilerin Fiilleri arasında İlliyet Bağının İncelenmesi Talebi


03.09.2024 – Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyallerin Savcılıktan Müfettişlerce Alınması


16.09.2024 – Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edilmesi


28.09.2024 – Müfettiş Soruşturmasının Tamamlanması.


16.10.2024 – Savcılık İddianamesinin Hazırlanması


18.10.2024 – Hastane Ruhsatlarının İptal Edilmesi


Yenidoğan skandalına karışan hastanenin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan ‘yenidoğan’ çetesi skandalına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve kazanç elde eden yenidoğan çetesi hakkındaki iddianamede şok detaylar yer alıyor. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçenlerden biri de TRG hastanesiydi. İstanbul Bağcılar TRG Hastanesi'nin bebek yoğun bakım ünitesi görüntülendi. Söz konusu videoda özel hastanenin bebek yoğun bakım ünitesindeki kuvözler görüldü. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında TRG Hastanesi de kapatılmıştı.

Bakan Işıkhan'dan 'Yenidoğan soruşturması' açıklaması: Ruhsatları iptal edilen hastanelere ödeme kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yenidoğan soruşturmasındaki özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ettiklerini açıkladı. Ayrıca, 2 hastanenin sözleşmelerinin feshedildiklerini ve ödemelerin de kesildiğini belirtti. Işıkhan, 2025 yılı asgari ücret belirlenirken enflasyon, ekonomik büyüme, iş gücü piyasası ve yaşam standartlarının göz önünde bulundurulacağını söyledi. Belediyelerin SGK prim borcu tahsili konusunda parti ayırt etmeden aynı hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Işıkhan, şirketlerin de borçlarının inanılmaz bir düzeye çıktığını, prim borcu en yüksek şirketleri de kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.


#Sağlık Bakanlığı
#Yenidoğan Çetesi
#emniyet

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