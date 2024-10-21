Bakan Işıkhan'dan 'Yenidoğan soruşturması' açıklaması: Ruhsatları iptal edilen hastanelere ödeme kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Işıkhan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.





Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bu konu tüm vatandaşlarımızı derinden yaraladı. Ancak benzeri olayların bir daha yaşanmaması için İçişleri Adalet ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müfettişlerimizi görevlendik ve Yenidoğan Çetesi 2023 yılından bu yana soruşturuluyor.





Bu kapsamda olay SGK'ya intikal ettiği andan itibaren soruşturmayı başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimize de aylar öncesinden başladık. Baş müfettişlerimiz söz konusu hastanelerde mevzuat çerçevesinde fatura incelemesi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Reçete incelemeleri de devam ediyor.





2 hastaneden biri olan Özel Bağcılar Hastanesi'nin 29 Nisan'da Özel Şafak hastanesinin 9 Ağustos'ta sözleşmesi fes edildi ve ödemeleri durduruldu.





Diğer hastanelerin ismini artık zikretmek istemiyorum. Sağlık Bakanlığımızın özel açılış ruhsat iptali kararıyla bu hastanelerin ödemeleri durdurularak sözleşmeleri fes edildi. Geçmişe dönük olarak faizi ile birlikte cezaları da tahsil ediyoruz.





İnsanlık dışı olan CİMER'e gelen bir şikayet üzerine ortaya çıktı. ALO 170 ve CİMER üzerinden bize iletilen her şikayeti takip ediyoruz. Biz bu konu üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Bir kuruşun dahi hesabını soracağız.





Sözleşme maddeleri gereği olarak usülsüz istenen ödemeleri özel hastanelerden temin ediyoruz. Gerekçeli inceleme ve kontrol olmak üzere özel hastaneler ve tüm sağlık kuruluşlarını değerlendiriyoruz. Yapılan ihbarlar da değerlendiriliyor. Burada Medula sistemimiz var. Elektronik ortamdaki faturalar inceleniyor.





Yapay zeka ile nerede sapma var ve hata var tespit ediyoruz. Çağın gerektirdiği denetim mekanizmalarını uyguluyoruz.





Müfettişlerimizin gayretleri çok önemli ama vatandaşlarımızdan kayıt dışı durumları ALO 170'i arayarak ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz.





Torbada bulunan elmalar içinde çürük elmalar söz konusu.





2024-2025 Emeklilik farkına düzenleme gelecek mi?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor.





Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz.





Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık.





Çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var.





Emeklilik sistemi değişecek mi?

Emeklilik şartları ile ilgili köklü değişlik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil.





Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız var.





Temel hareket noktamız emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve geliştirmek.





Tamamlayıcı emeklilik sistemi

Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun.





EYT'nin ekonomiye etkisi

EYT'nin sosyal güvenlik sistemi ve işgücü piyasasına etkileri oldu. Emekli sayısı 16,4 milyon, EYT düzenlemesinden 2 milyon sigortalıya aylık bağlandı. 2024 Ağustos sonu itibarıyla aylık bağlanan kişi sayısı 2,3 milyon kişiye ulaştı.





EYT emeklilerinin ortalama yaşları 48 olurken, EYT emeklilerinin ortalama aylığı 17 bin lira.





EYT'nin maliyetine 2023 yılında baktığımızda, yaşlılık aylığı, bayram ikramiyesi toplamı yaklaşık 210 milyar lira. 2024 yılında EYT'nin maliyeti 592,6 milyar lira olacağı öngörülmektedir."





Asgari ücret zammı

(Asgari ücret görüşmeleri) Aralık ayı bu süreci başlatacağız. Hem işçiyi hem de işvereni memun edecek rakamın gündemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak.





Belirlenecek olan asgari ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.





SGK borcu olan şirketler açıklanacak mı?

Şirketlerin de borçları inanılmaz düzeye çıkmış durumda.





Bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Prim borcu en yüksek borcu şirketleri kamuoyu ile paylaşacağız.





500 milyon lira ve 1 milyar lira borcu olan şirketler var. Bunu kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz.



