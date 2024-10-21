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'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 3 hastanedeki ambulansların kullanımına son verildi

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 3 hastanedeki ambulansların kullanımına son verildi

14:3821/10/2024, Pazartesi
AA
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Müdürlük, bu hastaneler bünyesindeki ambulansların ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.
Müdürlük, bu hastaneler bünyesindeki ambulansların ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 3 hastane bünyesindeki ambulansların ruhsatını iptal etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilen Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Güney Hastanesi'ndeki ambulansların sağlık hizmetlerindeki ruhsatlarının iptal edilmesi için harekete geçti.

Müdürlük, bu hastaneler bünyesindeki ambulansların ruhsatlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırdı.


'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı: İşte örgütün tepe ismi ve yöneticileri

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı. Kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, şüphelilerin, bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine ya da kalıcı sağlık sorunu ile yaşamalarına neden oldukları belirtildi. Zanlıların, bebek hastalar üzerinden kullanıldığını gösterdikleri solunum tedavisiyle ilgili ilaçların üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edilen fezlekede, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hastaların yakınlarından, piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılarak dolandırıcılık yaptıkları kaydedildi. Fezlekede, örgüt lideri, örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu şemaya da yer verildi.

Yenidoğan çetesinin yavrusunu elinden aldığı acılı anne feryat etti: İsteseler trilyonlar verirdim ama evladımı benden almasalardı

Özel Güney Hastanesine gelen Nazlı ve Mesut Ahi çifti, 2023'te bebeklerinin 3 gün boyunca hastanede tutulduğunu, daha sonra Bağcılar Medilife Hastanesine sevk edildiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan anne Nazlı Ahi, tedavinin 6'ncı gününde bebeğinin öldüğü haberini aldıklarını belirterek "24 Nisan 2023'te doğum yapmıştım. Çocuğumu kaybettim, mağdurum. Bunun sonuçlanmasını istiyorum. Doğum yaptığım gece bebeğim gayet iyi, sağlıklıydı. Ertesi gün, 'Bebeğin üç damarında tıkanıklık, hipertansiyon, solunum sıkıntısı var.' dediler ve çocuğu üç gün yatırdılar. Sonra dediler ki 'Çocuğu sevk ediyoruz.' Medilife Hastanesine sevk edildi.'' dedi. Anne Ahi, çocuğunun kendisine gösterilmediğini ve toplamda 6 gün hastanede kaldığını anlatarak "Çıkmasınlar içeriden. İçim kan ağlıyor dünden beri. Ben bir anneyim. Bu anneye yapılmaz. 3 tane daha çocuğum var, onlar gayet sağlıklı. Onlar devlet hastanesinde doğdular. O zamandan şüphelerim vardı. Çocuğum parçalansın, otopsi olsun istemedim. Şikayetçiyim. Bu davanın arkasındayım. Asla peşini bırakmayacağım. Deselerdi ki 'Çocuğunuz için para istiyoruz.' ben onlara trilyonlar verirdim ama çocuğumu benden almasalardı." diye konuştu.

'Yenidoğan çetesi'nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı: Bebeğimin rahatsızlığı ile alakalı herhangi bir tanı konulmamıştı

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bebeklerini kaybeden babaların ifadelerine yer verildi. Müşteki M.H.K, "Eşimin ambulansla hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil doğuma aldıklarını söyleyerek, benden 8 bin TL istediler. 4 bin TL'nin nakit, 4 bin TL'nin banka kartı ile ödenmesini istediler" ifadelerini kullandı. Müşteki E.K., "Bana bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Dışarıdan özel bir doktorun gelerek bebeğimi muayene edeceğini, bunun karşılığında da 3 bin TL civarı ödeme yapmam gerektiğini söylediler. Bebeğim ertesi gün vefat etti" dedi.

'Yenidoğan çetesinin' şüpheli hemşireleri etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtildi. Örgüt elebaşılığı ile suçlanan doktorlar Fırat Sarı, İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarını gerektirecek bir durum olmadığını savunurken, şüpheli hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök pişmanlık ifadesi verdi.

#Yenidoğan çetesi
#İstanbul
#Özel Güney Hastanesi
#Özel Reyap İstanbul Hastanesi
#Özel TRG Hospitalist Hastanesi

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