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Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te: Fezleke sunuldu

Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te: Fezleke sunuldu

Lokman Özdemir
11:372/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Dört milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve bir bağımsız milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı’na gönderildi. Dosyalar arasında, lüks araç konvoyuyla gündeme gelen Mehmet Mustafa Gürban’ın ismi de bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
'ne (TBMM) yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

CHP, DEM Parti ve İyi Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.


Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.


Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Son olarak geçtiğimiz ay 7 ismin dosyası daha Meclis'e sevk edilmişti.


Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyleydi:

CHP İzmir Milletvekilleri Ahmet Tuncay Özkan ve Mahir Polat, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez.


Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması süreci nasıl işliyor?


Meclis'e son olarak milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezleke sunuldu. Söz konusu fezlekeler, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. 33 fezlekeden 28'i HDP milletvekilleri hakkında.


Dokunulmazlığın kaldırılması süreci


Hakkında suç isnadı bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmamasına ilişkin istemler, Adalet Bakanlığına sunuluyor. Bakanlık, istemi gerekçeli bir yazıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı ise TBMM Başkanlığına iletiyor.


Meclis Başkanlığına gelen fezlekelerin gündeme alınmasındaki süreç, İçtüzüğe göre işliyor. Milletvekili dokunulmazlığı, İçtüzüğün "Yasama Dokunulmazlığı ve Üyeliğin Düşmesi" başlıklı dokuzuncu kısmının "yasama dokunulmazlığı" alt başlıklı birinci bölümünde düzenleniyor. Buna göre, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler, TBMM Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale ediliyor.

Söz konusu fezleke ile Meclis'teki mevcut fezlekeler, sevk edildikleri Karma Komisyonda bekletilebiliyor ya da komisyonda gündeme alınabiliyor. Fezlekelerin gündeme alınması halinde süreç başlıyor. Karma Komisyon toplanıyor ve hangi fezlekeye ait dosyayı değerlendireceğine karar veriyor.



#Türkiye Büyük Millet Meclisi
#fezleke
#TBMM

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