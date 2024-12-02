550 bin çiftçinin gözü Meclis'te

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da affedilmesini içeren torba kanun teklifi, bu hafta Meclis Genel Kurulu'na alınacak. 28 maddelik kanun teklifiyle, ziraat odalarına sigorta bildirim yükümlülüğü de geliyor. Sigorta kaydını ziraat odaları üzerinde yapan 550 bin çiftçinin dijital ortama aktarılmayan sigorta bildirimleri, teklifin yasalaşması halinde 6 ay içinde Soysal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt altına alınacak. Dijital ortama aktarılmayan kayıt işlerimin sisteme kaydedilmesinden yurt genelindeki 755 ziraat odası sorumlu olacak. .





2021 YIL ÖNCESİ PRİM ÖDEMELERİ

Ziraat odaları, 2021 yılında çıkarılan yasa ile tarımsal faaliyette bulunan kişilerin sigortalılık başlangıçlarını ve sonlandırmasını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü olmuştu. Ancak 2021 yılından önce ziraat odalarına fiziki ortamda tutulduğu için doğru aktarılamayan eksik ve yanlış kaldığı ortaya çıkan sorunların çözümü için adım atıldı. Kağıt ortamda kaybolan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik ya da yanlış aktarılan verilerden kaynaklanan hak kayıpları ve borçlar ortaya çıkmıştı.





6 AY İÇİNDE UYGULAYANIN TÜM CEZASI SİLİNECEK

Teklifin yasalaşması halinde, tarımsal faaliyetlerinin başlaması ve sonlanmasına ilişkin olarak ilgili meslek kuruluşlarınca yasal değişikliğin yürürlük tarihinden önceki sürelere ait bildirim yükümlülüklerinden doğan cezalar da silinecek. Bu hükmün yürürlük tarihinden önce kanuni süresi dışında yerine getirilmiş olması veya hükmün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yerine getirilmesi durumunda idari para cezası uygulanmayacak. Bu yükümlülükler için hükmün yürürlük tarihinden önce uygulanan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın silinecek. Ancak tahsil edilmiş tutarlar ret, iade veya mahsup edilmeyecek.





GSS borcunda 2015 öncesi affı

Genel Sağlık Sigortası prim borcu affından 1 milyon 700 bin kişi yararlanacak. 1 Ocak 2015 öncesinde borç kalan 2 milyar liralık borcunun tamamı silinecek. Öte yandan yeni kanun teklifiyle işverenlere sağlanacak 5 puan indirim teşvikinden istihdam yaratan sektörler yararlanacak. Söz konusu teşvik tekstil, otomotiv, demir çelik gibi sektörler ve imalatta uygulanacağını bildirdi.











