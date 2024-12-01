Bakan Yumaklı'dan kırmızı ette fahiş fiyat açıklaması: 'Ülkemizde ilk kez yapılacak' diyerek duyurdu

İşletmenin hem sahip olduğu hayvan envanteriyle hem de geliştirmedeki rolüyle son derece önemli bir merkez olduğunu dikkat çeken Yumaklı,

"Şu anda sadece bu işletmede 102 bin çok nitelikli küçükbaş hayvan var. Bunların şimdi doğum zamanı, artık kuzulama zamanı. Sadece yine bu işletmede 62-63 bin civarında yeni kuzular bu envantere katılmış olacak