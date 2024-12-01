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Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi iflas etti: Fabrikalarını kapattı

Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi iflas etti: Fabrikalarını kapattı

14:171/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Almanya'daki krizinin nedenlerinden biri de Çinli firmaların satışlarının etkili olduğu ifade ediliyor.
Almanya'daki krizinin nedenlerinden biri de Çinli firmaların satışlarının etkili olduğu ifade ediliyor.

Otomotiv sektörünün önde gelen tedarikçilerinden Alman devi Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, iflas başvurusunda bulundu.

Alman otomotiv sektöründe iş gücü kaybı ve üretim düşüşü gibi olumsuz etkiler baş göstermeye başladı.


Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti.


Almanya'da 3 fabrikası var

1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Almanya'da 3 ve ABD'deki 1 fabrikasında otomobiller için parçalar üretiyordu.


Almanya'daki krizinin nedenlerinden biri de Çinli firmaların satışlarının etkili olduğu ifade ediliyor.

BOSCH da 3 bin çalışanını işten çıkarıyor

Almanya'nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya'daki 3 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu.




#Almanya
#otomotiv
#Gerhardi Kunststofftechnik GmbH

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