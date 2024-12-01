Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi iflas etti: Fabrikalarını kapattı

Alman otomotiv sektöründe iş gücü kaybı ve üretim düşüşü gibi olumsuz etkiler baş göstermeye başladı.
Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti.
1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Almanya'da 3 ve ABD'deki 1 fabrikasında otomobiller için parçalar üretiyordu.
Almanya'daki krizinin nedenlerinden biri de Çinli firmaların satışlarının etkili olduğu ifade ediliyor.
Almanya'nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya'daki 3 bin çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu.
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