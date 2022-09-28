E-ticaretin devleri İstanbul’da buluştu

Üç gün boyunca e-ticaretin geleceğine yön veren panel ve toplantıların devam edeceği forum kapsamında 150 bin B2B buluşma gerçekleşecek. Forum, dünya e-ticaret pastasından 250 milyar dolar pay alan uluslararası aktörleri Türk tedarikçilerle buluşturacak.

Dünya e-ticaretinin devleri, “e-ticaretin Davos”u olarak 9. kez düzenlenen World E-Commerce Forum kapsamında İstanbul’da buluştu. 28 Eylül’de İstanbul WOW Kongre Merkezi’nde kapılarını açan forum, 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayan forum kapsamında 150 bin B2B görüşme gerçekleştirilecek. Dünya e-ticaretinin yeni yol haritasının çizileceği, gelecek vizyonu ve trendlerin masaya yatırılacağı forum; bilgilendirme toplantılarının yanı sıra katılımcılarına yeni iş birlikleri ve ticari ortaklıklar oluşturma imkânı da sunuyor.

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Üç gün boyunca e-ticaretin kalbinin Türkiye’de atmasını sağlayacak olan forum, sektörün lider markalarının yanı sıra kamu ve özel sektörden üst düzey isimleri ve katılımcı ülkelerin büyükelçiliklerini de ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Kargoist ve Startup Centrum tarafından desteklenen World E-Commerce Forum’un ana iş ortağı META olurken, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi. Açılış konuşması WORLDEF Başkanı Ömer Nart tarafından yapılan forumun ilk panelinin konuşmacıları Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, MOKA CEO’su Halim Memiş, META Ülke Direktörü İlke Çarkçı Toptaş ve ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Emekçi oldu.

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Nart: 34 ülkeden 20 bin katılımcı ile Nihai hedefimiz 1 milyon B2B buluşmasına aracılık etmek

Açılışta konuşan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, global e-ticaret ekosistemine katkı sunmak amacıyla düzenledikleri World Ecom Forum’da, tüm dünyadan ve Türkiye’den e-ticarette lider markaları ve e-ticaret paydaşlarını bir araya getirdiklerini söyledi. “Foruma katılan pazaryerlerinin e-ticaret pastasındaki payı, 250 milyar dolar civarında.” diyen Nart, “World Ecom Forum, e-ticaretteki global potansiyeli ortaya çıkarmak ve kullanmak üzere B2B eşleştirme konsepti sunuyor. Foruma özel olarak geliştirdiğimiz DealMaker B2B eşleştirme uygulaması ile önemli iş birliklerine aracılık edeceğiz. Workshoplar, paneller, B2B eşleştirmeler ve sürprizlerle dolu bu global e-ticaret networking organizasyonunun her anlamda verimli geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ömer Nart, şöyle devam etti: “Bölgenin en büyük e-ticaret etkinliği olan ve ‘E-Ticaretin Davos’u’ olarak nitelendirilen World E-Commerce Forum’da, ulusal ve global e-ticaret ekosistemindeki önemli paydaşlar üç gün boyunca iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırlıyoruz. Nihai hedefimiz World E-Commercial Forum aracılığı ile 1 milyon B2B iş görüşmesine aracılık etmek. Bunu başarabilirsek önümüzdeki yıl World E-Commerce Forum’da 100 bin kişi, sonraki yıllarda 300 bin, 500 bin ve nihayet 1 milyon kişinin katılacağı bir forum düzenleyeceğiz. Gelecek yıllarda bir hafta sürecek şehir etkinliği konsepti düşünüyoruz. WORLDEF olarak global e-ticaret ekosistemine katkı sunan bu tür etkinliklerimiz devam edecek.” WORLDEF Başkanı Ömer Nart’ın konuşmasının ardından Ecom Leaders Club (ELC) Topluluk Yöneticisi Burak Aykurt, B2B eşleştirme uygulaması DealMaker hakkında salondakilere bilgi verdi.

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Peter Umundum: E-ticaret için Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı, Avusturya Post Yönetim Kurulu Üyesi ve Viyana Ekonomik Forum Başkanı Peter Umundum ise, “Bu büyük insan kalabalığına konuşmaktan gurur duyuyorum.” diyerek, şöyle devam etti: “WORLDEF ve Aras için buradayım. Son on yılda e-ticaretin büyük bir yükselişi var. Büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. E-ticaret çok uluslararası hale geldi. Örneğin; Avusturya'yı biliyorsunuz, satış hacmimizin yüzde 60'ından fazlası Avusturya dışından geliyor. İkinci konu ise önemli, sürdürülebilirlik. Viyana Ekonomik Forum Başkanı olarak da burada gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği, Orta Doğu Avrupa ve Türkiye arasındaki ekonomik bağlantı söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan arka planlar daha önemli hale geliyor.

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Türkiye ile AB, Orta ve Doğu Avrupa arasında ekonomik bağlantı bulunuyor. Bu ekonomik bağlantı aynı zamanda gelişiyor.” Umundum, “Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini kontrol etmek için bazı rakamlar aldık. Bunu karşılaştırdığımızda gördük ki, Avrupa'nın batı bölgelerinde artan bir online nüfusa sahipsiniz. Online alışveriş konusunda Avrupa yüzde 90 oranlarında iken Türkiye yüzde 40. Türkiye’nin çok büyük bir potansiyeli var. İkinci nokta, Avrupa Birliği'nin Avrupa için ortalama satın alma miktarı binden az. Bu rakam Türkiye'de ise 350 bin. Çok büyük bir potansiyel” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ihracatta da gelişme olduğuna işaret eden Umundum, “AB ile bağlantı çok hızlı büyüyor. Çok büyük ama Türkiye'nin potansiyeli için e-ticaret yüzdeleri hala az. E-ticarette uluslararası hale gelmek ve sürdürülebilir olmak önemli. Ben yeniden kullanılabilir paketleri kullanmak istiyorum. E-ticaret alışverişten daha sürdürülebilir olmalı. Kargo seçenekleri ve sürdürebilir bir sistem olması için çözümler sunuyoruz” sözlerini kaydetti.

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200’e yakın konuşmacı deneyimlerini aktaracak

30 Eylül’de sona erecek forum kapsamında; “Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaretin Gelişimi”, “Teknoloji Yatırımcılığının Geleceği”, “E-Ticarette Müşteri Deneyimi”, “E-Ticarette Hız Kavramı”, “Patronlarla E-Ticaretin Stratejisi”, “Rusya’da E-Ticaret” gibi konu başlıkları masaya yatırılırken, World E-Commerce Forum’da beş farklı sahnede 200’den fazla konuşmacı, katılımcılara tecrübelerini aktaracak. Zengin programı ile katılıcılarına yeni iş olanakları ve bakış açıları sunan Keynote sunumlarında şu isimler yer alıyor: “Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat, Ticimax CEO’su Cenk Çiğdemli, Carus CEO’su Emir Kaya, Macellan CEO’su Göktürk Yetim, EDM Bilişim İcra Kurulu Başkanı Özcan Ermiş Ferhat Akmermer - Prapazar CEO’su Ferhat Akmermer, FedEx Güney Doğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Kara Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek, Shopiverse CEO’su Orxan Isayev, ToptanTR CEO Sezgin Şener, WorqCompany Kurucu Ortağı Cem Baytok, Turkcell Pasaj E-Ticaret İş Geliştirme Başkanı İlker Güneş, Octovan CEO’su Erhan Güneş, Channel Advisor MENA Direktörü Hakan Aydemir, Navlungo CEO’su İsa Korkmaz ve Akan Yürekli Kurucusu Akan Yürekli.”

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World E-Commerce Forum’a kimler katıldı?

Bu yıl 10’dan fazla global pazaryeri bulunduğu World E-Commerce Forum’da, Çin merkezli Aliexpress’ten Avrupa’nın en büyük pazaryeri Zalando’ya, Rusya’nın e-ticaret devi Ozon’dan dünya genelinde 100'den fazla ülkede hizmet veren Letonya merkezli pazaryeri Joom’a, Birleşik Krallık’tan dünyanın her yerindeki perakendecilere çevrimiçi platform sunan Fruugo’dan Polonya Merkezli Allegro ve Çin merkezli Shein’e kadar dünya e-ticaret devleri yer alıyor. Bunun yanı sıra Trendyol, Hepsi Burada, N11.com, Morhipo, Çiçek Sepeti, Brendfoni, Vartabi gibi Türkiye’nin e-ticaret lideri şirketlerinin de katıldığı etkinlikte, çok sayıda global marka temsil ediliyor. Türkiye’den ve yurtdışından 80’den fazla perakende markasının katıldığı World E-Commerce Forum, 40’ın üzerinde e-ticaret ve e-ihracat platformu bir araya getiriyor.

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