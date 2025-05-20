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Elazığ'da hava ısındı: Yılanlar ortaya çıktı

Elazığ'da hava ısındı: Yılanlar ortaya çıktı

11:0320/05/2025, Salı
IHA
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Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığını bilmediklerini belirtirken tedirgin olduklarını aktardı.
Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığını bilmediklerini belirtirken tedirgin olduklarını aktardı.

Elazığ'da havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.

Elazığ'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Gün içerisinde Ballıca köyünde tarla süren bir vatandaş yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı.

Vatandaşlar yılanların zehirli olup olmadığını bilmediklerini belirtirken tedirgin olduklarını aktardı.

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