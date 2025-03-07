Emniyet’te puanla tayin

Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte, atama ve yer değiştirme süreçleri daha şeffaf ve sistematik hale getirildi. Başkomiser ve alt rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmeleri için görev puanı sistemi getirildi. Görev puanı, çalışılan ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine, iş yüküne ve tercih edilme oranına göre belirlenecek. Deprem, sel ve olağanüstü durumlarda görev yapan personele ek puan verilebilecek. Her yıl ocak ayında görev puanları Personel Bilgi Sistemi'nde ilan edilecek ve 15 gün içinde itiraz edilebilecek. Atamalar ise tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Özel Harekat branşlı personelin atama kurallarından muaf tutulmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bundan böyle özel harekatçılar da diğer Emniyet personeli gibi genel atama kurallarına tabi olacak. Atama sürecinde personelin tercihleri mümkün olduğunca dikkate alınacak. Ancak tercihte bulunmayan ya da tercihlerine yerleşemeyen personel, boş kalan kadrolara görev puanı en düşük olandan başlanarak yerleştirilecek.