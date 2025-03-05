Bakan Yerlikaya şehit emniyet amiri Cemil Gülen’in ailesiyle iftar etti

Bakan Yerlikaya, şehidin annesi Hatice Gülen, babası Mehmet Gülen, kardeşi Metehan Gülen ve diğer aile fertleriyle bir araya geldiklerini belirterek,

"Mübarek Ramazan akşamında dualarımız kahramanımız içindi. Rabbim şehidimizin makamını âli kılsın, ruhunu şad eylesin. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza dek yaşayacak."