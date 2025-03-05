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Bakan Yerlikaya şehit emniyet amiri Cemil Gülen’in ailesiyle iftar etti

Bakan Yerlikaya şehit emniyet amiri Cemil Gülen’in ailesiyle iftar etti

Oğuzhan Ürüşan
10:155/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz yıl Gaziantep’te helikopter kazasında şehit düşen Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen’in ailesiyle iftar yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz yıl Gaziantep Nurdağı'nda şehit düşen Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen’in ailesiyle iftar yaptı. Bakan Yerlikaya, iftar ziyaretine ilişkin paylaşımında,
"Bu akşam iftarımızı geçen yıl Gaziantep’te şehit düşen Emniyet Amirimiz Pilot Cemil Gülen’in Ankara’daki evinde yaptık"
ifadelerine yer verdi.

'Dualarımız kahramanımız içindi'

Bakan Yerlikaya, şehidin annesi Hatice Gülen, babası Mehmet Gülen, kardeşi Metehan Gülen ve diğer aile fertleriyle bir araya geldiklerini belirterek,
"Mübarek Ramazan akşamında dualarımız kahramanımız içindi. Rabbim şehidimizin makamını âli kılsın, ruhunu şad eylesin. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza dek yaşayacak."
dedi.

Helikopter kazasında şehit olmuştu

Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen, 3 Şubat 2024’te, Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na ait helikopterin, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde düşmesi sonucu şehit olmuştu. Kazada Pilot Levent Öztürk de hayatını kaybederken, teknisyen polis Emrah Yıldız yaralanmıştı.

Şehit pilotlar için 5 Şubat 2024’te düzenlenen cenaze töreninin ardından naaşları, Karşıyaka Polis Şehitliği’ne defnedilmişti.






#Ankara
#Ali Yerlikaya
#Şehit Ailesi

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