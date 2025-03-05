Bakan Yerlikaya şehit emniyet amiri Cemil Gülen’in ailesiyle iftar etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz yıl Gaziantep’te helikopter kazasında şehit düşen Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen’in ailesiyle iftar yaptı.
'Dualarımız kahramanımız içindi'
Helikopter kazasında şehit olmuştu
Emniyet Amiri Pilot Cemil Gülen, 3 Şubat 2024’te, Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na ait helikopterin, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde düşmesi sonucu şehit olmuştu. Kazada Pilot Levent Öztürk de hayatını kaybederken, teknisyen polis Emrah Yıldız yaralanmıştı.
Şehit pilotlar için 5 Şubat 2024’te düzenlenen cenaze töreninin ardından naaşları, Karşıyaka Polis Şehitliği’ne defnedilmişti.