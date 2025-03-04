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Bakan Yerlikaya: 16 yıldır aranan C.R. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı

Bakan Yerlikaya: 16 yıldır aranan C.R. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı

13:524/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
DHA
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "13 Haziran 2009'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R., Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten paylaştığı gönderide: 'Şanlıurfa’da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R.’yi Geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı. Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma Dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor' ifadelerine yer verdi.



#Ankara
#JASAT
#Ali Yerlikaya
#Şanlıurfa

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