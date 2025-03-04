Kayseri'de eşini 6'ıncı kattan atıp öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'taki 11 katlı binanın 6. katının balkonundan 13 Şubat 2024'te düştüğü iddia edilen T.T. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınıp tutuklanan kocası Y.T, yargılandığı davada önceki celse tahliye edilmişti. Sanık ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, bu nedenle sorunlar yaşadığını, olay günü de mutfak balkon camının kanadını açıp üstüne çıkan eşine doğru koştuğunu ancak yetişemediğini öne sürmüştü.

Keşif raporu eklendi

Duruşma öncesi olay yerinde mahkeme heyeti tarafından yapılan keşif raporu da dava dosyasına eklendi. Bilirkişi raporunda, Tülay Tolu'nun 50-55 kilogram ve 1,60 santimetre boyunda olduğu, sanık Yasin Tolu'nun eşini tutarak, 104 santimetre yukarı kaldırıp, 44 santimetre genişliğinde açık cam alanda boşluğu bırakmasının mümkün görünmediğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca, Tülay Tolu'nun balkon demirinden tutunarak, balkon içerisinde bulunan ve yüksekliği 45 santimetre olan yastık üzerine basarak balkon duvarı üzerine yan vaziyette çıktıktan sonra balkonun ve Tülay'ın fizik yapıları da göz önüne alındığında kendisini boşluğa bırakmasının mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Delil yetersizliği

Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı Hacı Ağca ise müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını, mevcut delil durumuna göre de beraat etmesi gerektiğini, dosyaya sunulan ayrıntılı bilirkişi raporunda müvekkilinin maktulenin ölümünde hiçbir etkisinin olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yasin Tolu'nun, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.







