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Bakan Yerlikaya sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ın evinde iftar etti

Bakan Yerlikaya sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan'ın evinde iftar etti

Oğuzhan Ürüşan
10:214/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Yerlikaya, Tunahan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, Tunahan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ay önce Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve uzun bir tedavi sürecine giren 11 yaşındaki Tunahan'ı evinde ziyaret etti.

Tunahan'ın ailesiyle birlikte iftar yapan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VE TEDAVİ SÜRECİ TAKİP ALTINDA

Tunahan, köpek saldırısının ardından aylarca hastanede tedavi görmüş, iki kez beyin ameliyatı geçirmiş ve halen tedavisi devam ederken bakanlık, Tunahan'ın tedavi ve eğitim sürecini de yakın takip ediyor. Ailesi, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti. Yerlikaya, Tunahan’ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirterek, tedavi ve eğitim sürecine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

EYMEN İFTARIN NEŞESİ OLDU

Bakan Yerlikaya, ziyaret sırasında Tunahan’ın babası Halil, annesi Ergül ve kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile bir araya geldi. Ailenin en küçük üyesi olan 6 aylık Ali Eymen de iftar sofrasının neşesi oldu.



#Ali Yerlikaya
#Ankara
#İftar

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