MEB’den Meta’ya yargı yolu: Çocukların erişebildiği içerikler mercek altında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının Meta’ya yönelik dava açma hazırlığında olduğunu belirtirken okullardaki güvenlik önlemleri, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı zararlı içerikler, zorunlu eğitim süresi ve ara tatil uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çocuklara karşı sorumluluk alınmalı

Yusuf Tekin, bakanlığın okul içerisindeki cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamalar getirdiğini ancak çocukların okul dışında sanal medyaya erişiminin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Biz öğrencilere her ne kadar okullarda cep telefonu yasaklamış olsak da, öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıyor ve sosyal medyayı kullanıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken önemli başlıklardan bir tanesi, sosyal medya üreticilerinin hem içerik üretenler hem de sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları.

Sanal medya şirketlerine hukuki süreç hazırlığı

Sanal medya şirketlerine yönelik hukuki hazırlık içerisinde olduklarını açıklayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Biz de öyle bir hazırlık içerisindeyiz şu anda. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının çocuklarımızın akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliğinde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız.

Şirketlerin çocukların erişebileceği içerikleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Tekin, "Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın" ifadelerini kullandı.

Gündem

Meta'dan 18 milyar dolarlık itiraf: Çocukları ekrana kilitleyen sistem ifşa oldu

Dünya

Sosyal medya devine ağır fatura: Meta "Çocukların ruh sağlığına zarar verme" iddiasına 18 milyar dolar ödeyecek

Dünya

'Çocuk gizliliği' davasında TikTok'a ağır fatura: 400 milyon dolarlık rekor ceza kesildi