KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA! 2000 sonrasına Kademeli emeklilik geldi mi? Meclis görüşmeleri sonrası prim gün yaş tablosu
2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi sürüyor. Sosyal güvenlik sisteminde EYT ile birlikte oluşan yaş farkının ardından, sonraki yıllarda sigortalı olan çalışanlar için de geçiş modeli oluşturulması talep ediliyor. Ancak bugün itibarıyla yeni bir emeklilik tablosunun yürürlüğe girdiğini söylemek mümkün değil. Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulmuş teklif bulunuyor fakat teklif henüz kanunlaşmadı. Peki kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 2000-2008 arası sigortalılar için yaş ve prim şartları değişecek mi, Meclis'teki teklif ne zaman görüşülecek? İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler...
EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yaş şartıyla karşı karşıya kalan çalışanların kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi bulunanlar, işe giriş tarihine göre değişen yaş ve prim şartlarının uygulanacağı yeni bir sistemin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini araştırıyor. Konuyla ilgili TBMM'ye daha önce sunulan tekliflerden biri hâlen komisyonda bulunuyor; ancak kademeli emekliliği yürürlüğe sokan kesinleşmiş bir yasa henüz bulunmuyor. Peki kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi? 2000-2008 arası sigortalılar için yeni düzenleme ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte yaş ve prim şartları belli oldu mu? İşte son durum...
Emekli maaşları, kademeli emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin geleceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıklarına yönelik olası düzenlemeler ve EYT kapsamı dışında kalanların beklediği kademeli emeklilik konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, mevcut emeklilik sisteminin uzun yıllar aynı şekilde sürdürülemeyeceğini belirterek yeni formüllerin ilerleyen dönemde masaya gelebileceğini söyledi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları ve kademeli emeklilik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, seçim dönemlerinde emekli aylıklarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtirken, 2027 yılı için kademeli emeklilik beklentisine de açıklık getirdi.
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ
Özgür Erdursun, Türkiye’de emeklilik sisteminin uzun vadede aynı yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi. Uzman isim, nüfusun yaşlanması ve emekli sayısının artmasıyla sosyal güvenlik sisteminde yeni düzenlemelerin kaçınılmaz hale gelebileceğini ifade etti. Erdursun’a göre demografik değişim, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki yükü ilerleyen yıllarda daha da artırabilir. Avrupa’daki yaşlanan nüfus örneğine dikkat çeken uzman isim, Türkiye’de de benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirtti.
KADEMELİ EMEKLİLİK VE GEÇİŞ MODELİ TALEBİ
EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik konusunda atılacak adımları takip ediyor. Özellikle sigorta başlangıcı EYT kapsamı dışında kalanlar, yaş ve prim şartlarında yeni bir geçiş modeli bekliyor. Erdursun, değişen nüfus yapısı ve artan emekli sayısının ilerleyen yıllarda kademeli emeklilik gibi yeni formülleri gündeme getirebileceğini söyledi.
"KISA VADEDE HAYATA GEÇMESİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR"
Ancak bu tür düzenlemelerin kısa vadede hayata geçmesinin kolay görünmediğini ifade etti.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaştı.
Erdursun, siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini söyledi.
UZUN VADELİ EMEKLİLİK POLİTİKALARI
EYT yasasından yararlanamayan çalışanların beklentisi sürüyor.
Kademeli emeklilik talebi, özellikle prim günü ve sigorta başlangıç tarihine göre daha esnek bir emeklilik modeli isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından alım gücü tartışmaları da devam ediyor.
Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle emekliler, maaşlarda yeni iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Erdursun’un değerlendirmelerine göre sosyal güvenlik sisteminde uzun vadeli bir dönüşüm ihtimali güçleniyor. Nüfus yapısı, emekli sayısı ve bütçe dengeleri, ilerleyen yıllarda emeklilik politikalarının yeniden ele alınmasına yol açabilir.