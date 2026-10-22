Zonguldak'ta 1 kişiye mezar olan binanın enkazı sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi

Zonguldak merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta gece saatlerinde dehşet verici bir kaza meydana geldi. Bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı yapıda kısmi göçük oluşmuş ve hemen önündeki istinat duvarlarında tehlikeli çatlaklar tespit edilmişti. Yaşanan bu durumun ardından komşu noktadaki 3 katlı bina aniden gürültüyle çöktü.

Binanın çökmesiyle birlikte mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Kenan Akçaarman’ı yaralı olarak çıkarmayı başardı. Akçaarman, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilerleyen saatlerde acı haberle sarsıldı. Enkaz altında kalan Türkan Özhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Özhan'ın naaşı, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Günün ağarmasıyla birlikte facianın yaşandığı nokta havadan görüntülendi. Dron kameralarına yansıyan görüntülerde 3 katlı binanın adeta kağıt helva gibi yıkıldığı ve çevredeki yapıların da risk altında olduğu görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.