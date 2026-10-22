Bilecik’te tarihi eser operasyonu: 51 sikke ele geçirildi
09:46, 22/10/2026, Perşembe
IHA
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirildi: 51 sikke, 2 el yazması eser
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 51 sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 sikke, 1 toplu tabanca, 1 dedektör, 2 el yazması eser ve tarihi eser olduğu değerlendirilen çeşitli objeler ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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