Adliyelerde iş yüküne dijital takip
, Perşembe04:00, 22/10/2026
Yeni Şafak
Arşiv.
Adalet Bakanlığı, adliyelerin iş yükünü, fiziki kapasitesini ve personel ihtiyacını tek merkezden izleyecek Adli Yönetim Sistemi’ni (AYS) hayata geçiriyor.
Dosya sayıları, vatandaş yoğunluğu ve personel dağılımı dijital ortamda takip edilecek. Adliye binalarının fiziki ve teknik ihtiyaçları da sistem üzerinden belirlenecek. Veriler, yeni mahkemelerin kurulması ve kadro planlamasında kullanılacak. İlk aşaması yıl sonunda tamamlanacak sistemin pilot uygulaması Ankara’da yapılacak. Bakanlık, adliye çalışanları için görevin kötüye kullanılması, kişisel çıkar sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesini amaçlayan etik ilkeler de belirledi. İhlallerde disiplin süreci işletilecek.
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Başlıklar :adliyeadalet bakanlığıAdli Yönetim Sistemi