UYAP Arnavutluk’a örnek oldu
04:00, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Türkiye’nin dijital yargı altyapısı Arnavutluk’a örnek oldu. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) benzer bir sistem kurmak isteyen Arnavutluk Yüksek Savcılar Kurulu Başkanı Mirela Bogdani başkanlığındaki heyet, Ankara’da temaslarda bulundu. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Mehmet Murat Tuzcu ile görüşmede, yargının dijitalleşmesi, veri paylaşımı ve yapay zeka uygulamaları ele alındı. Heyete, mahkeme ve savcılıklar arasındaki işlemlerle dava dosyalarının elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan UYAP tanıtıldı. Türkiye, deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.
Gündem
Kademeli Emeklilik İçin Tarih Beklentisini Açıkladı! Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı Son Dakika, Meclis'e Ne Zaman Gelir?
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: Manipülatif işlem yapan 404 kişi hakkında işlem yapıldı
Gündem
COP31'de kararlar sahaya inecek
Başlıklar :UYAPArnavutlukToplum