COP31'de kararlar sahaya inecek

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya'da düzenlenecek COP31'in iklim politikalarında uygulamaya odaklanan bir dönüm noktası olmasını hedeflediklerini belirtti.

Mersin'de düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirveye yaklaşık 100 bin kişinin katılmasının beklendiğini belirten Ağırbaş, önceki iklim müzakerelerinde alınan kararların yeterince uygulanmadığını savundu. Ağırbaş, “31 yıldır bu toplantılar yapılıyor, 70'ten fazla karar alınmış ama sahada uygulanan karar sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ancak biz COP31'in uygulama COP'u olmasını istiyoruz” diye konuştu.

İKLİM ADALETİ ÖNE ÇIKACAK

COP31'de iklim adaletinin öncelikli başlıklardan biri olacağını belirten Ağırbaş, dünyanın yedi bölgesinde istişare toplantıları düzenlediklerini söyledi. Kenya, Bangladeş ve Brezilya'daki dezavantajlı toplulukların sorunlarını dinlediklerini aktaran Ağırbaş, Kenya'daki gecekondu mahallelerinden gençlerin COP31'e katılarak yaşadıkları sorunları uluslararası kamuoyuna anlatacağını bildirdi. Yerel ihtiyaçların önemine işaret eden Ağırbaş, “İklim değişikliği global bir sorun. Ama bu sorunun çözümü her mahallede farklı” dedi.

YEREL HEDEFLER UYGULANACAK

81 ilde yerel ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Ağırbaş, Mersin'de 15 tematik masa oluşturulduğunu ve yedi stratejik hedef belirlendiğini açıkladı. Mikroplastik kirliliğinin önlenmesi ve tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Ağırbaş, “Kıyılarımıza ulaşan mikroplastiği kaynağında durduracağız. Sera plastiği, budama ve hasat atıkları artık çöp olmayacak; ekonomiye kazandırılacak” dedi. Çalışmaların üç ayda bir değerlendirileceğini belirten Ağırbaş, “Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi rafa kalkmayacak” ifadesini kullandı.

AKDENİZ İÇİN 22 ÜLKEYLE İŞ BİRLİĞİ

Akdeniz'deki plastik kirliliğiyle mücadeleye de değinen Ağırbaş, kıyısı bulunan 22 ülkeyle ortak eylem planı hazırladıklarını ifade etti. Plastik tüketiminin azaltılması ve atıkların doğru yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, “Akdeniz'deki plastik kirliliği dünyanın da gündeminde; çünkü plastik sınır tanımıyor. Şimdi ikinci adımı atıyoruz: Akdeniz'e kıyısı olan 22 ülkeyle birlikte, bu ortak denizi koruyacak bir eylem planı hazırlıyoruz" bilgisini verdi.

Hayat

AB'den israf rekoru: 2024'te kişi başı 129 kilogram gıda çöpe atıldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iklim mesajı: Hedefler kalkınma ve refahla buluşmalı

Gündem

Bakan Kurum COP31 Eylem Gündemi'ni BM'de açıkladı: 10 öncelikli tema küresel hedefler ve 11 girişim