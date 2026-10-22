Ertelenen her yatırım geleceğe devredilen risktir

SÜRKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan Ağ, İstanbul’un büyümesiyle altyapı üzerindeki yükün arttığını belirtti. Bazı bölgelerde metropolün ihtiyaçları ile mevcut sistemlerin taşıma kapasitesi arasındaki uyumun bozulduğunu ifade eden Ağ, “Bina sayısının artması, kentin hizmet kapasitesinin aynı ölçüde arttığı anlamına gelmiyor. Metropolün büyümesi, taşıyamayacağı yükler üretmemeli. Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri, ulaşım bağlantıları, enerji hatları ve acil müdahale yolları birlikte güçlendirilmeli” dedi. Eski ve dayanıksız yapı stokuna da değinen Ağ, kentsel dönüşümün acil bir güvenlik programı olduğunu ve yalnız binaların değil, altyapının da dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı: “Yoğunluğun arttırılıp aynı altyapının kullanılmaya devam edilmesi yeni sorunlar doğurur. Ertelenen her güvenlik yatırımı, geleceğe devredilen bir risktir. Yeni bina yapılırken suyun geçeceği alan, itfaiyenin ulaşacağı yol ve insanların kullanacağı açık alan da düşünülmeli.”

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