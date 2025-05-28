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Evlat nöbeti 2 bin 95'inci gününde: Diyarbakır'da 383'üncü aile de evlatları için nöbete katıldı

Evlat nöbeti 2 bin 95'inci gününde: Diyarbakır'da 383'üncü aile de evlatları için nöbete katıldı

16:4028/05/2025, Çarşamba
IHA
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Güler Korkmaz ve baba Hüseyin Korkmaz, oğulları Yavuz için nöbette.
Güler Korkmaz ve baba Hüseyin Korkmaz, oğulları Yavuz için nöbette.

Diyarbakır'da ailelerin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine 383'üncü aile katıldı.

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 2 bin 95'inci gününde devam ediyor. Şanlıurfa'dan gelen anne Güler Korkmaz ve baba Hüseyin Korkmaz, oğlu Yavuz'un 2014 yılında 16 yaşındayken dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemine dahil oldu. Kürtçe ağıtlar yakıp oğlunun fotoğrafına sarılıp ağlayan anne Korkmaz, oğluna ‘teslim ol, gel' çağrısı yaptı.


11 YILDIR KAYIP

Baba Korkmaz ise oğlunun 2014'ten beri kayıp olduğunu belirterek, "Gelmesini istiyoruz. Bayramdır iki bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı, oğlumuzu istiyoruz. 2014'te İstanbul'da tekstil fabrikasında çalışırken gitti. 2014'ten beri haber alamıyoruz. 16 yaşındaydı o tarihten beri hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Oraya katıldığını duyduk. Temas kurmaya çalıştık ama hiçbir faydası olmadı. Ben peşinden Kobani, Kandil ve Kuzey Irak'a gittim hiçbir şekilde bulamadım" dedi.


'DAĞA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Eski HDP il binasına geldiğini ve buradaki görevliler tarafından oğlunun terör örgütüne katıldığını iddia eden Korkmaz, "Buraya da geldim görüştüm dediler oraya gitmiş. O zaman nereye gittiğini bilmiyorduk. Buraya geldik buradakiler söyledi dağa gittiğini. Dönmesini istiyoruz, artık dayanacak gücümüz yok. Annesinin halini görüyorsunuz gelmesini istiyoruz. Şu an ki süreç iyidir, memnunuz inşallah en kısa zamanda olumlu şeyler olur. Herkes evine döner ve bütün annelerin acısı diner inşallah. Bunu dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.


Öte yandan, şu ana kadar evlat nöbetine katılanlardan 61'i evladına kavuştu.



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