FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırdı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt yöneticileri tarafından kaçırıldığı ve başka yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken 1999 yılından bu yana karargah olarak kullanılan Pensilvanya’daki malikanede ölüm sessizliği var. Havadan görüntülenen çiftlikte kimsenin bulunmadığı görüldü.









FETÖ'cüler Yunus Paksoy'a canlı yayında saldırdı

Bölgeden canlı yayın yapan CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, malikanenin önünde FETÖ'cüler tarafından fiziki saldırıya uğradı.

Aracı üzerine sürüp yumruklar savurdu

Aracını Paksoy'un üzerine süren FETÖ'cü, otomobilden indikten sonra yumruk savurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Gerekli girişimler yapılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun: Alçak saldırıya karışanlar hak ettiği cezayı alacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz."

UMED saldırıyı kınadı