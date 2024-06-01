FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırdı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt yöneticileri tarafından kaçırıldığı ve başka yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken 1999 yılından bu yana karargah olarak kullanılan Pensilvanya’daki malikanede ölüm sessizliği var. Havadan görüntülenen çiftlikte kimsenin bulunmadığı görüldü.
FETÖ'cüler Yunus Paksoy'a canlı yayında saldırdı
Bölgeden canlı yayın yapan CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, malikanenin önünde FETÖ'cüler tarafından fiziki saldırıya uğradı.
Aracı üzerine sürüp yumruklar savurdu
Aracını Paksoy'un üzerine süren FETÖ'cü, otomobilden indikten sonra yumruk savurdu.
Dışişleri Bakanlığı: Gerekli girişimler yapılıyor
İletişim Başkanı Altun: Alçak saldırıya karışanlar hak ettiği cezayı alacak
"Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz."
UMED saldırıyı kınadı
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.