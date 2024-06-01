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FETÖ'cüler canlı yayında CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy'a saldırdı

CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sırra kadem bastığı Pensilvanya'daki malikanesinin önünden canlı yayın yaptığı sırada, örgüt mensupları tarafından saldırıya uğradı. Üzerine araba sürülen Paksoy'un kamerasına vuruldu. Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında, "Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip, "İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği de saldırıyı şiddetle kınadı.

Hüseyin Berk
21:51 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:47 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Yunus Paksoy'a canlı yayında saldıran FETÖ'cü.
Yunus Paksoy'a canlı yayında saldıran FETÖ'cü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt yöneticileri tarafından kaçırıldığı ve başka yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken 1999 yılından bu yana karargah olarak kullanılan Pensilvanya’daki malikanede ölüm sessizliği var. Havadan görüntülenen çiftlikte kimsenin bulunmadığı görüldü.



FETÖ'cüler Yunus Paksoy'a canlı yayında saldırdı

Bölgeden canlı yayın yapan CNN Türk Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, malikanenin önünde FETÖ'cüler tarafından fiziki saldırıya uğradı.

Aracı üzerine sürüp yumruklar savurdu

Aracını Paksoy'un üzerine süren FETÖ'cü, otomobilden indikten sonra yumruk savurdu.

Dışişleri Bakanlığı: Gerekli girişimler yapılıyor

Dışişleri Bakanlığı, Paksoy'un uğradığı saldırının ardından yaptığı 'kınama' açıklamasında,
"Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır."
ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun: Alçak saldırıya karışanlar hak ettiği cezayı alacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletip,
"İlgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
açıklamasını yaptı.
Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere, ilgili makamlarımızca bu meselenin takipçisi olacağımızdan ve bu alçakça saldırıya karışanların hakettiği cezayı alması için ABD’li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz."

UMED saldırıyı kınadı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

#Yunus Paksoy
#Pensilvanya
#Fetullah Gülen
#FETÖ
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