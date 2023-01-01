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FETÖ’nün gözü de seçimde: Hollanda'daki kamplarından 'iktidar değişirse toparlanırız' sonucu çıktı

Avrupa’daki firari FETÖ’cüler Türkiye'deki seçimler için Hollanda’da kamp yaptı. İstihbarat kaynaklarına göre, öğrenci yapılanması tarafından düzenlenen kampta “Cumhur İttifakı” aleyhine yapılabilecek faaliyetler konuşuldu. Burada alınan kararlar Pensilvanya’ya iletilecek.

Şahin Şen
Şahin Şen
3:45 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Avrupa'da yaşayan firari FETÖ'cüler, Türkiye'deki seçimler için Hollanda'da kamp yaptı.

Avrupa'da yaşayan firari FETÖ'cüler, Türkiye'deki seçimler için Hollanda'da kamp yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etmesiyle, Türkiye üzerinde kirli emelleri olan terör örgütleri de harekete geçti. FETÖ 2023 seçimlerinde Erdoğan ve Cumhur İttifakı aleyhine çalışmalara başladı. Çözülmelerin önüne geçmek isteyen FETÖ, örgüt mensuplarına seçimleri işaret ediyor. FETÖ’nün sözde üst düzey isimleri ile güncel mahrem yapılanmasında görevli üyelerinin, Signal ve Viber gruplarında seçimle ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu tespit edildi. İstihbarat birimleri kriptolu toplantılarda, iktidar değişikliği olması halinde örgütün eski gücünü geri kazanacağının vurgulanıp, buna göre hareket edilmesinin istendiğini belirledi.

HOLLANDA'DA KAMP YAPTILAR

2023 seçimlerine büyük önem veren FETÖ, Hollanda’da kamp yaptı. İstihbarat raporlarında yer alan bilgilere göre, güncel öğrenci yapılanması tarafından düzenlenen kampta, Türkiye ve Cumhur İttifakı aleyhine yapılacak propaganda faaliyetlerinin konuşulduğu belirlendi. Kampta alınan kararların, FETÖ'nün Avrupa’da firari durumdaki sözde kadim abileri tarafından ABD’deki elebaşı Fetullah Gülen’e iletileceği tespit edildi. İstihbarat birimleri, FETÖ’nün sözde kadim abilerinin ilerleyen günlerde Pensilvanya’ya gideceğini, 2023 seçimleri ve güncel yapılanma hakkında elebaşı Gülen'le toplantılar yapılacağını ortaya çıkarttı.

Kaos peşinde

FETÖ, diğer terör örgütleriyl ilişkilerini sıcak tutma kararı aldı. FETÖ’nün Türkiye’de seçim öncesi kaotik ortam oluşturmaya çalışan terör örgütleri ve oluşumlarla ortak hareket etme kararı alarak iş birliği arayışına girdiği tespit edildi. Örgütün kamu düzeni ve güvenliğini bozacak, uluslararası platformlarda Türkiye’yi zor durumda bırakacak eylem arayışında olduğu belirlendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'Yeter' diyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'Yeter' diyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir. Yatırımlarıyla, istihdamıyla, üretimiyle, cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke olduk. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz'' açıklamasında bulundu. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz' diyen Erdoğan, '' 2023 seçimlerine ise bir yandan son dönemde dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkileriyle mücadele ederek girdik. Yeter söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıtını verecek'' ifadelerini kullandı.

#FETÖ
#Seçim
#Hollanda
43 dakika önce
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FETÖ’nün gözü de seçimde: Hollanda'daki kamplarından 'iktidar değişirse toparlanırız' sonucu çıktı
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