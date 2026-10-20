Türkiye'de AVM'de protesto edilmişti: Soykırımcı İsrail katliam destekçisine sahip çıktı
İstanbul’da soykırımcı İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu bilinen çifte vatandaş siyonist Klodya Medina’ya yönelik protesto Tel Aviv’i rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki katliamlara tepki gösteren eylemcileri hedef alarak Türkiye’ye yönelik hadsiz suçlamalarda bulundu.
Gazze'de yaptığı katliamlar dünyanın tepkisini çeken İsrail'in bakanlığı, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirme cüretinde bulundu.
Türkiye’de protesto edildi
İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da katil İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen Medina, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.
"Ülkemde siyonist istemiyoruz"
Protestolar devam ederken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarılmıştı.
Savunmasına İsrail koştu
İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalnızca protestoyu kendilerince kınamakla kalmadı, Türkiye'ye yönelik hadsiz suçlamalarda da bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin Hamas’a destek verdiğini belirterek İsrail ve Türkiye vatandaşı bir kadının sözlü tacize uğradığını savundu.
Siyonist destekçisine suç duyurusu
Öte yandan 7 Ekim Hareketi'nin, Klodya Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiği ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sağlanmasında rol aldığı iddiasıyla 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.