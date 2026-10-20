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Türkiye'de AVM'de protesto edilmişti: Soykırımcı İsrail katliam destekçisine sahip çıktı

Türkiye'de AVM'de protesto edilmişti: Soykırımcı İsrail katliam destekçisine sahip çıktı

10:24, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:27, 20/10/2026, Salı
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Türkiye'de AVM'de protesto edilmişti: Soykırımcı İsrail katliam destekçisine sahip çıktı
Klodya Medina AVM'de protesto edilmişti

İstanbul’da soykırımcı İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu bilinen çifte vatandaş siyonist Klodya Medina’ya yönelik protesto Tel Aviv’i rahatsız etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki katliamlara tepki gösteren eylemcileri hedef alarak Türkiye’ye yönelik hadsiz suçlamalarda bulundu.

İstanbul
'da bir alışveriş merkezinde, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu bilinen siyonist
Klodya Medina
 adlı kişiye yönelik protestoların yankıları sürüyor.
Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu
 üyelerinin sloganlarla tepki gösterdiği ve Medina'nın güvenlik görevlileri eşliğinde uzaklaştırıldığı olayın ardından soykırımcı İsrail’in Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı.

Gazze'de yaptığı katliamlar dünyanın tepkisini çeken İsrail'in bakanlığı, yaşananları "utanç verici ve kabul edilemez" olarak nitelendirme cüretinde bulundu.

Türkiye’de protesto edildi

İsrail askerlerini Türkiye'ye getirerek sağlık hizmeti almalarını sağladığı ve çocuklarının da katil İsrail ordusunda görev yaptığı iddia edilen Medina, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

"Ülkemde siyonist istemiyoruz"

Gazze'deki soykırım tepki göstermek amacıyla bir araya gelen
Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyeleri,
 Medina'nın bulunduğu alışveriş merkezinde
"Ülkemde siyonist istemiyoruz"
 ve
"Geri git"
 sloganları atmıştı. Göstericiler, Medina'nın önce alışveriş merkezinden sonra da Türkiye’den ayrılmasını istemişti.

Protestolar devam ederken Klodya Medina, korumalar ve güvenlik görevlileri eşliğinde alışveriş merkezinden çıkarılmıştı.

Savunmasına İsrail koştu

İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yalnızca protestoyu kendilerince kınamakla kalmadı, Türkiye'ye yönelik hadsiz suçlamalarda da bulundu. Bakanlık, Türkiye'nin Hamas’a destek verdiğini belirterek İsrail ve Türkiye vatandaşı bir kadının sözlü tacize uğradığını savundu.

Siyonist destekçisine suç duyurusu

Öte yandan 7 Ekim Hareketi'nin, Klodya Medina'nın İsrail ordusu mensuplarını sağlık turizmi kapsamında Türkiye'ye getirdiği ve bu kişilere sağlık ile konaklama hizmeti sağlanmasında rol aldığı iddiasıyla 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.


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Başlıklar :klodya medinai̇srailtürkiyegazzesoykırım
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