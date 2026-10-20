Uludağ yolunda vinç devrildi: Sürücü hastaneye kaldırıldı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e çıktı

İstanbul’da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İBB CepTrafik verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 83’e ulaşırken, Anadolu Yakası’nda yüzde 87, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunun Acıbadem-Kartal hattında iki yönde yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli’den Çamlıca gişelerine kadar uzanan trafik, Kavacık-Kozyatağı bağlantısında da etkisini gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları ve Şile Otoyolu’nda da araçlar yavaş ilerledi. Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk görüldü. Zeytinburnu’ndan Avcılar’a kadar Edirne istikametinde trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu’nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarında da araç yoğunluğu oluştu. Trafikteki yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Bazı duraklarda kalabalık oluşurken, Sefaköy metrobüs durağındaki yolcu yoğunluğu görüntülere yansıdı.