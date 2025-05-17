Gaziantep Aile Festivali Bakan Göktaş’ın katılımıyla açıldı

“Festival, aile olma sevincini hissettiğimiz, birliğin ve dayanışmanın en güzel ifadesi. Aynı zamanda burada değerlerimizi yaşattığımız kuşaklararası bir araya getiren çok değerli bir buluşma. Başkanımız beni davet ettiğimden ‘En güzel festival Gaziantep’te olacaktır’ dedim ve Gaziantep bugün fark yarattı. Aile sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, aynı yüreği taşımaktır. Aile zor zamanlarda kenetlenmenin, sevinçlerde çoğalmanın adıdır. Tarihten bugüne nice zorluklarla ailemizin gücüyle aştık, milli mücadelede cepheye evlat yollayan anaların duasında vardı. Ailemiz köklü geçmişimizdir, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi ailemizi istikbalimiz kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 2025 aylı yılını aile yılı ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkezi alan projeler hayata geçiriyoruz.”