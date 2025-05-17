Gaziantep Aile Festivali Bakan Göktaş’ın katılımıyla açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından müjdeler, etkinlikler, çekilişler ve sürprizlerle dolu Gaziantep Aile Festivali, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımlarıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle beraber toplumun temel taşı olan aile yapısının güçlendirilmesi, yuvaların birliği, çocukların sağlıkla zihinsel ve bedensel gelişimi için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği iş birliğinde aileye yönelik yeni müjdelerin yer aldığı festivalin kapıları, ünlü spiker Pelin Çift’in sunumuyla düzenlenen açılış programında gösteriler ve performanslarla açıldı.
BEKLENEN UMRE VE GBB KONUT KUZEYŞEHİR 4. ETAP KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Festivalin açılışında merakla beklenen 41 Yıllık Evlilere Umre Yolculuğu Projesi’ne katılan yaklaşık 10 bin çift arasından kafilelerin belirlendiği kura çekimi yapıldı. Toplam bin 800 kişinin kafileleri belirlendi. GBB Konut Kuzeyşehir 4’üncü Etap 1000 hak sahibinin belirleneceği kuralar protokolün katıldığı törenle yapıldı. Konut projesinde yeni evli çiftlere yüzde 20 kontenjan tanındı.
ÇOCUK HASRETİ ÇEKENLERE BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Şehir Hastanesi, Gaziantep Eczacılar Odası ve NovaFertil Tüp Bebek Merkezi iş birliğinde festival açılışında imzalanan protokolle Bir Umut, Bir Can Tüp Bebek Destek Projesi hayata geçiriliyor. Proje ile belirlenecek şartları karşılayan 200 çiftin bebek hasretine son verilmesi hedefleniyor.
FESTİVAL 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Söyleşiler, aile ve çocuklara yönelik etkinlikler, paneller, eğlenceli aktiviteler ve özel çekilişlerin yer aldığı, tüm talep ve problemlere çözüm üretmesinin planlandığı Gaziantep Aile Festivali, Festivaller Parkı’nda 16-18 Mayıs tarihleri arasında devam edecek.
GAZİANTEP AİLEM MOBİL UYGULAMASI TANITILDI
Açılışta ailelere yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin tamamlayarak sunduğu Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması’nın lansmanı yapıldı. Uygulamada birçok projeye ulaşım sağlarken, sürpriz hediyeler ile belediye hizmetleri hakkında bilginin yer aldığı uygulama başlatıldı.
MÜJDELER DUYURULDU
Açılışta Büyükşehir Belediyesi’nin ailelere yönelik yeni müjdeleri tek tek sıralandı. 0-6 yaş grubuna yönelik uygun fiyatlı kreş çalışmaları, gece kreşleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gaziantep Büyükşehir işbirliğinde 3-6 yaş grubundaki çocuklar için geliştirilen eğitici dijital oyunlar, spor taraması ve antrenmanların yer aldığı “Yetenek Kaşifi Projesi”, aile kütüphanesi, ücretsiz kamp aktiviteleri, Aile Akademisi yeni evlenecek çiftlere yönelik eğitimler, ücretsiz nikah, yeni evleneceklere 40 bin TL destek, beyaz eşya, Emekliler Lokali hazırlanan video ile duyuruldu.
Festival alanında ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden olan mobil mamografi aracı, diş tarama aracı, işitme testi aracı ve göz tarama aracı alanda vatandaşlara hizmet verecek.
BAKAN GÖKTAŞ: GAZİANTEP BUGÜN FARK YARATTI
Açılış töreninde konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın aileye, gençlere, yaşlılara yönelik yaptığı çaptığı çalışmaları anlatarak Aile Yılı kapsamında yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.
Konuşmasında festivalin bayram havasında özel ve müstesna geçtiğine dikkat çeken Bakan Özdemir Göktaş, şunları söyledi:
"EVİMİZİN EN GÜÇLÜ KALE OLMASINI SÜRDÜRECEĞİZ"
Konuşmasının devamında Bakan Göktaş toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmanın devam ettiğini ifade ederek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
ŞAHİN: GAZİANTEP MODELİ TÜRKİYE MODELİ OLACAK VE BUNU DÜNYA MODELİ YAPACAĞIZ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehrin evladı olmaktan dolayı yaşadığı onuru dile getirerek şunları söyledi:
Programda ayrıca Gaziantep Valisi Kemal Çeber AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve İrfan Çelikaslan’da festivalde emeği geçenlere teşekkür ettikleri konuşmalar yaptılar.