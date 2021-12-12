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GÜMÜŞHANE

Gümüşhaneli hemşehrilerinden Erinç Sağkan'a tepki: Senden utanıyoruz buraya sakın gelme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a memleketi Gümüşhane’den tepki geldi. Gümüşhaneliler Sağkan için "Sicili, dini değerlere karşı açıklamalarla, terörist ve sapkın LGBT oluşumları seviciliği ile dolu olan Erinç Sağkan’ın Gümüşhaneli olmasından dolayı utanıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
​Gümüşhaneli hemşehrilerinden Erinç Sağkana tepki: Senden utanıyoruz buraya sakın gelme
Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a memleketi Gümüşhane’den tepki geldi. Şehirdeki Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) Memursen, Eğitim Birsen, Birlik Vakfı, Ensar Vakfı, Beşir Derneği ve TÜGVA temsilcileri dün bir araya geldi. Şehrin sorunlarının konuşulduğu programda, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçilen ve Gümüşhaneli olduğu öğrenilen Erinç Sağkan’a yönelik de ortak bir açıklama yapıldı.

ZİYARETİNİ İPTAL ET

Açıklamada, ilk şehir ziyaretini memleketi Gümüşhane’ye yapacağı öğrenilen Sağkan’la ilgili şu ifadeler yer aldı: “Erinç Sağkan, Kur’an’daki bir ayeti okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ‘Sesi çağlar ötesinden gelen şahıs’ ifadelerini kullanarak dini değerlerimize düşman olduğunu ortaya koymuştur. Yine, DHKP-C’li terörist Helin Böke’nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınlamayı da ihmal etmeyen Erinç Sağkan Ankara Baro Başkanı olduğu dönemde ise Türk aile yapısına uygun olmayan LGBT oluşumlarına sınırsız destek vererek gündeme gelmiştir. Sicili, dini değerlere karşı açıklamalarla, terörist ve sapkın LGBT oluşumları seviciliği ile dolu olan Erinç Sağkan’ın Gümüşhaneli olmasından dolayı utanıyoruz. Gümüşhaneli STK’lar olarak bu utanç verici ziyaretin iptal edilmesi gerektiğini ifade ediyor ve Gümüşhane’ye gelmemesini istiyoruz.”

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