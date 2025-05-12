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Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu

09:3012/05/2025, Pazartesi
DHA
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Trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.
Trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.

İstanbul'da saat 08:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.Kadıköy D-100'de ise trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Saat 08.20 sıralarında yüzde 63 olarak kaydedilen trafik yoğunluğu ana arterlerde yer yer devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08:00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü.Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilrlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor.







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