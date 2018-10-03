Hain saldırının üzerinden tam 10 yıl geçti

Irak sınırına 4, İran sınırına da 40 kilometre uzaklıktaki Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün 13. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı. Herkes tarafından bilinen ismi ile Aktütün Karakolu. 3 Ekim 2008’de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda 17 askerimiz şehit oldu.

O dönem Hakkâri 3. Taktik Tümen Komutanlığı görevinde Gürbüz Kaya bulunuyordu. Kaya’nın görev yaptığı dönemde Aktütün, Gediktepe ve Hantepe'de gerçekleşen 4 olayda 42 askerimiz şehit oldu.

Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Başbuğ’a Aktütün baskınıyla ilgili bilgi veren Tümgeneral Gürbüz Kaya “Terörist sızmayı farkettik, ateş açtık, karşılık vermeyince çoban sandık” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce dört kez saldırıya uğradı

Aktütün Karakolu, 2008 saldırısı öncesi dört kez PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. İlk saldırı 12 Eylül 1992'de meydana geldi. 22 askerimizin şehit edildiği Aktütün Karakolu baskınını Irak'ın kuzeyinden gelen PKK 400 kişilik grupla gerçekleştirmişti.

meydana geldi. 22 askerimizin şehit edildiği Aktütün Karakolu baskınını Irak'ın kuzeyinden gelen PKK 400 kişilik grupla gerçekleştirmişti. PKK tarafından 5 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen ikinci saldırıda can kaybı yaşanmadı.

can kaybı yaşanmadı. Bu saldırıdan yaklaşık iki ay sonra 22 Temmuz 2007’de üçüncü saldırı yapıldı. Bir askerimiz şehit oldu.

yapıldı. Bir askerimiz şehit oldu. 16 yıl sonra Mayıs 2008'de ise yine Irak'ın kuzeyinden Leylek ve Çerçele Dağı üzerinden gelen teröristler aynı karakola bu kez 200 kişilik grupla saldırdı. Saldırıda 6 askerimiz şehit olurken, 19 terörist öldürüldü.

İtirafçı terörist pusuyu anlattı

Saldırının ardından yakalanan ve itirafçı olan PKK’lı terörist ‘Farkin Piro’ kod adlı Fesih Taş ifadesinde;

“Bahoz Erdal geldi Zağros yönetiminde bulunan Ape Hüseyin, Reşit Dostum, Zaho-Zağros, Armanç, Emine Türk , Perver, Orhan isimli örgüt mensupları ile görüşerek planlamayı yaptı ve hep beraber eylem kararını aldılar. Eylemin birinci sorumlusu Ape Hüseyin’dir ancak bizzat katılmadı, eylemi Reşit Dostum yönetti. 3 günde geldik. Birinci gün bize eylemi söylemediler, ikinci gün Aktütün’e eylem yapacağımızı söylediler, üçüncü gün ise planlama yapılarak yerler belirlendi, bu eyleme yaklaşık 120 örgüt mensubu katılmıştı. Heron sesleri fark edilerek geldikleri zaman belirli noktalarda sabit durarak geçmeleri bekleniyor. Bu araçların 200 metre karelik bir alanı gözetleyebildiği düşünüldüğünden, Heronlar belli bir mesafe gidip uzaklaşınca hareket ediliyor” şeklide saldırının nasıl planlandığını anlatmıştı.

REKLAM

"Saldırı planı deşifre oldu"

Aktütün baskınının önceden deşifre olduğunu anlatan terörist Fesi; “Beritan İranlı, bu elli kişi dışındakiler ise çevrede boğazları ve tepeleri tuttular. Normalde saldırıya gündüz saat 13.00’de karar verildi, ancak eylem bir gece önceden deşifre oldu. Saat 22.15 sıralarında sızma yaptığımız fark edildi. Sabaha kadar Obüs, havan ve ağır silahlarla ateş açıldı, bu saldırılardan üç örgüt mensubu yaralandı, ancak biz hiç karşılık vermedik sadece hedefe doğru ilerleyerek sızmaya çalıştık. Sabaha kadar yerlerimizi almıştık. Sabah askerler atışı durdurdu ve sonra bir grup asker Karakol tarafından Bayraktepe’ye geldi. Eylemin asıl hedefi Bayraktepe’yi ele geçirip silahları almaktı. Eylem planında askerlerin kaçırılması da vardı. Gece sızmamızı fark ettikleri için gündüz mayın araması yaptılar, bu arada bu askerler arkadaşların arasına kadar girdiler. İlk çatışma bu mayın arayan askerlerle oldu, zaten o bölge tepeye yakındır.” İfadelerini kullandı.

Aktütün karakolu 2008 öncesi 4 kez saldırıya uğradı.

O acı günün en önemli şahitlerinden gazi Okan Özalp yaşananları yenisafak.com'a anlattı.

Özalp; "Bayramın ikinci günü Bayraktepe’ye çıktık arkadaşlarımızla bayramlaşmak için. O dönemde orduda sadece 3 tane olan ‘şahin gözü’nün biri bizdeydi. 15 kilometreyi zoomlayarak görüntü alabiliyorduk. Teröristler şahin gözünü yok etmeyi veya ele geçirmeyi en az 10 askeri şehit etmekten daha önemli görüyorlardı. O gece şahin gözünü çalıştırdık. Bayraklıtepe’de son tezkereci olarak ben vardı. Teröristlerin Bayraklıtepe’ye sızmaya çalışacakları 2 önemli mevzii vardı. Hakan uzman mevziimize gelerek Şahin gözü ile 4 kişilik görüntü aldıklarını o bölgeye havan topu ile atış yapmamı istedi. Ben topu ateşledim. Karakoldan da belirli noktalar ateşleniyordu. Bayramın üçüncü gecesi saat 12’de havan atışı gerçekleştirildi. 2 terörist öldürüldü. Uçaksavar top ve tankla ateş açtık fakat onlar gece boyunca hiç karşılık vermedi. Daha önceden destek kuvvet olan iki tim Efeler Taburu (JÖH) geldi. Bir tim arazi aramasına çıktı, diğer tim destek kuvvet olarak kaldı üst bölgede. Arazi taramaya giden JÖH timi olmasaydı teröristler saldırıya gece başlayacaklardı. Gececi olanlar istirahate çekildi. Ertesi gün öğle 12’de Önder astsubay atış emri verdi. İlk atışı ben yaptım. Onların verdiği ilk karşılıkta atışları üst mevziiye girdi ve sıcak çatışma tam olarak başladı" ifadeleriyle yaşananları anlattı.