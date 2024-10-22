‘Hayasızca Hareket’ten de yırttılar: Dilan Polat ve Sıla Doğu serbest kalır kalmaz sırra kadem bastı

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun geçtiğimiz günlerde eğlence mekanındaki ahlak dışı görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kardeşler, serbest kalır kalmaz ilk yaptıkları şey sosyal medya hesaplarını 'gizlemek' oldu.
'Kara para' suçlamasıyla yargılanan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun geçtiğimiz günlerde yaptıkları 'tahliye kutlaması'ndaki 'ensest hareketleri' büyük tepki çekmişti.
Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında kardeşi Sıla Doğu ile kameralar önündeki uygunsuz hareketleri nedeniyle Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi.
'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma
Gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Haftada 3 gün imza
Dilan Polat ve Sıla Doğu çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, salı, perşembe ve pazar günleri polis merkezine giderek imza atacaklar.
Ensest hareketin karşılığı bu mu?
Polat ve Doğu kardeşlerin haftada 3 gün imza vermesi kararıyla salıverilmesi sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Bazı kullanıcılar, "Ensest hareketin karşılığı bu mu?", "Bu ahlaksızlık cezasız mı kalacak" yorumlarını paylaştı.
- Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye edilmişti.