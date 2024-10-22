‘Hayasızca Hareket’ten de yırttılar: Dilan Polat ve Sıla Doğu serbest kalır kalmaz sırra kadem bastı

Sosyal medya hesabı Instagram'da 7 milyon takipçisi olan Dilan Polat ile 2,4 milyon takipçisi olan Sıla Doğu'nun adli kontrol şartıyla serbest kalır kalmaz ilk hamlesi yine sosyal medya hesapları oldu. Sosyal medyada hemen her anını paylaşan iki kardeş de Instagram hesaplarını gizledi. Dilan Polat'ın bir süre sonra hesabını normale çevirdiği sonra tekrar gizliğe döndürdüğü görüldü.

Polat'ın bu hamleleri, sosyal medyada takipçi toplama çabası olarak yorumlandı.