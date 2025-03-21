İBB’nin 32 şirketi vurgun aracı oldu: Kültür A.Ş. böyle hortumlandı

Yolsuzluk soruşturması açılan İBB'de yüz milyarlarca liralık vurgun yapıldığı ifade ediliyor. İBB’ye bağlı 32 iştirak üzerinden yandaş şirketlere dağıtılan bu ihaleler piyasa değerinin kat be kat üzerinde yapıldı. Ya da ortada hiçbir işin bulunmadığı hayali ihalelerle kamu zarara uğratıldı. En büyük vurgun ise Medya A.Ş., Kültür A.Ş., KİPTAŞ ve İSPARK üzerinden gerçekleşti. İstanbul’a hizmet için harcanması gereken para, İmamoğlu'nun yakın çevresini zengin etti.

PANDEMİDE AYYUKA ÇIKTI

En yüksek bütçeli Kültür A.Ş.’deki usulsüzlükler MASAK ve Sayıştay raporlarına yansıdı. Kültür A.Ş. ihaleleri CHP'ye yakın gruplara dağıttı. Pandemide etkinlik yapılmamasına rağmen İBB ihaleleri iptal etmedi. Düzenlenmeyen 1388 konser ve 2 bin 762 gösteri için 458 milyon lira ödendi. Bu şirketlerin başka ticari faaliyette bulunmaması, sadece Kültür A.Ş.'den ihale alması dikkat çekti. 2019-2022 yılları arasında dağıtılan para ise 2,6 milyar lira.

3 ŞİRKETE 293 MİLYON TL

İBB Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ile MASAK uzmanları 2023’teki başka bir incelemede de Kültür A.Ş.’deki hortumu ortaya çıkarttı. Belediye seçiminde İmamoğlu'na sponsor olan iş insanı Hüseyin Köksal'ın kuzenine ait BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Subaşı ailesine ait Panoffect Medya A.Ş. ve Hüseyin Seçkin'e ait Urban Media A.Ş.’ye “vinil baskı işi” ve “reklam alanlarının kiralanması” adı altında 293,2 milyon TL ödenmiş.

İHALE KOŞULLARINA AYKIRI

Kültür A.Ş. ihale koşullarında “En az 3 yıl faaliyette bulunma, en az 5 ila 40 milyon TL sermayeye, son 5 yılda 40 ila 100 milyon TL üzerinde ciroya ve 20 ila 40 milyon TL tutarında iş deneyim belgesine sahip olma” şartlarını aramıyor. Kültür A.Ş. bu süreçte işin tamamını ihale tarihlerinden sadece 3 ila 8 ay önce kurulan, ihaleye katılma yeterliliği ve koşullarına sahip olmayan, 200 bin

ila 2 milyon TL sermayeli özel şirketlere ihale etti.







