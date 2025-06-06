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İki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

23:526/06/2025, Cuma
DHA
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Köy muhtarının hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Köy muhtarının hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı olay yerinde hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı İncik köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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