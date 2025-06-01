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Hayatını kaybeden kocasının yerine muhtar seçildi

Hayatını kaybeden kocasının yerine muhtar seçildi

23:461/06/2025, Pazar
IHA
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Çankırı'nın Buğdaypazarı Mahallesi'nde seçmenler, yeni muhtarı seçmek için sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oy kullandı.
Çankırı'nın Buğdaypazarı Mahallesi'nde seçmenler, yeni muhtarı seçmek için sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oy kullandı.

Çankırı'da 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde muhtar seçilen Dursun Metin, göreve gelmesinin ardından kısa süre sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Mahallede altı ay sonra muhtarlık seçimi yapıldı. Seçim sonucu yeni muhtar vefat eden muhtarın eşi Fatoş Metin oldu.

Çankırı'da Buğdaypazarı Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimlerinde Fatoş Metin, vefat eden eşinin yerine muhtar seçildi.

Çankırı'da 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde il merkezinde Buğdaypazarı Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Dursun Metin kazanmıştı. Muhtar seçildikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan muhtar Dursun Metin hayatını kaybetti. Mahallede Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 6 ay sonra muhtarlık seçimi yapıldı. Mahallede yaşayan seçmenler, yeni muhtarı seçmek için sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oy kullandı. Seçim sonucu yeni muhtar vefat eden muhtarın eşi Fatoş Metin oldu.



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