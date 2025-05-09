Çankırı'da engelli bireylerin istihdam edildiği 'Bizim Kafe' açıldı

"Biz bu koltuklara sadece yol yapmak, asfalt dökmek, altyapı yapmak için oturmuyoruz. Bu şehrin insanlarının doğumundan ölümüne kadar her aşamasında varız. Bizim bu şehir için bir derdimiz var. Dezavantajlı gruplar ile birlikte yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı bir kent haline nasıl gelebiliriz? 2019 yılından beri yaptığımız ve yapmak istediğimiz her çalışma işte bu soru üzerine kurulmuştur. 2022 yılında Avusturya Büyükelçiliğine yapılan başvuruyla, doğrudan yardım programından engelli bireylerin iş gücü açısından güçlenmesi projesine destek aldık."