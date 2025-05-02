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Eskişehir'de kaybolan zihinsel engelli kız 26 gün sonra İstanbul'da bulundu

Eskişehir'de kaybolan zihinsel engelli kız 26 gün sonra İstanbul'da bulundu

10:452/05/2025, Cuma
IHA
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Sivrihisar'daki evinden çıkan genç kız İstanbul'da bulunarak ailesine teslim edildi.
Sivrihisar'daki evinden çıkan genç kız İstanbul'da bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 26 gündür aranan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sağlık kontrollerinin ardından ailesine kavuştu.

Sivrihisar'da 26 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki zihinsel engelli kızdan iyi haber geldi. Elif Ünalan, Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirerek yetkililerden yardım istemişti.


Daha önce Elif Ünalan'ın İstanbul'da olduğunu belirlenen ve bulunduğu yerden Eskişehir'e getirilirken engelli kız sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.



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