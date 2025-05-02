Eskişehir'de kaybolan zihinsel engelli kız 26 gün sonra İstanbul'da bulundu

Sivrihisar'da 26 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki zihinsel engelli kızdan iyi haber geldi. Elif Ünalan, Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirerek yetkililerden yardım istemişti.