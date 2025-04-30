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Kayıp aranıyordu: Dere kenarında ölü bulundu

Kayıp aranıyordu: Dere kenarında ölü bulundu

14:4530/04/2025, Çarşamba
IHA
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Yusuf Alim'in cansız bedeni, ilçeye bağlı Oyraca köyü yakınlarında Harşıt Çayı kenarında bulundu.
Yusuf Alim'in cansız bedeni, ilçeye bağlı Oyraca köyü yakınlarında Harşıt Çayı kenarında bulundu.

Giresun'un Doğankent ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Yusuf Alim, dere kenarında ölü bulundu.

Doğankent'e bağlı Güdül köyünde yaşayan Alim'in dün akşam saatlerinde evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde Yusuf Alim'in cansız bedeni, ilçeye bağlı Oyraca köyü yakınlarında Harşıt Çayı kenarında bulundu.

Alim'in cenazesi otopsi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı bildirildi.

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#Güdül köyü
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