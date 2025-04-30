Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kız arkadaşıyla tartışıp falezlere çıktı: 'Büyü' iddiasında bulundu

Kız arkadaşıyla tartışıp falezlere çıktı: 'Büyü' iddiasında bulundu

11:0630/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'da kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturan ve polisin 2 saatlik çabasıyla ikna edilen Mustafa Y. (39), "Banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum" dedi.

Antalya'daki olay, dün saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nın falezlerinde meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışan Mustafa Y., 30 metrelik falezlerin kenarına gelip oturdu. Durumdan şüphelenen kişinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis, Mustafa Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bulunduğu yerden ayrılmayacağını söyleyen Mustafa Y., kız arkadaşının gelmesini istedi. Ekipler, bölgeye Mustafa Y.'nin kız arkadaşı, babası ve ablasını çağırdı.

KARDEŞİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Falezlerde otururken polis memuruyla konuşan Mustafa Y., "Arabayla kaza yaptım, kimse arayıp sormadı. Benimle irtibata geçmediler. İş yerim battı. 'Her şeyi toparlarız, arkandayız, iş yeri açacağız, seni sahipleneceğiz' demediler. Ben 'Kız arkadaşımı seviyorum' dedim, arkamda durmadılar" dedi.

Mustafa Y.'nin ablası ise "Bizi cümle aleme rezil ettin ya" diyerek kardeşine tepki gösterdi.

Polis ekiplerinin 2 saatlik çabası sonrasında güvenli bölgeye alınan Mustafa Y., "Evimizin lavabosunda, banyoda sürülmüş, büyülenmiş bir şeyler var. Ben 2 aydır bu insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Annem, babam, kız arkadaşım hepsi biliyor ama inkar ediyor. Delirdiğimi düşünen insanlar var. Menderes nerede? Hüseyin nerede? Beni cezaevine attırmayı nasıl düşündünüz? Beni zehirleyecek miydiniz? Ben cezaevine gitsem rahat mı edecektiniz?" diye konuştu.

Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Y., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

#Antalya
#Falez
#Büyü
#Muratpaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2025: Yeni yargı düzenlemesinde genel af, kısmi af ve şartlı tahliye çıkacak mı?