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Üfürükçülere gözaltı: 28 dolandırıcı yakalandı

Üfürükçülere gözaltı: 28 dolandırıcı yakalandı

09:2015/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Polis ekipleri, TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar edenlere operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar edenlere operasyon düzenlendi.

TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Sakarya merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon lira dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı.

87 MİLYON LİRALIK VURGUN

Soruşturma kapsamında Sakarya polisi Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de baskınlar düzenledi. Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.


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