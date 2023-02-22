Bu nasıl vicdansızlık: Depremzedeleri sahte konteyner ilanıyla dolandırdılar

Denizli’de ekipler, sosyal medya ve internet üzerinden sahte satılık konteyner ilanı vererek depremzede ile Deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlk olarak Malatya ilinden bir depremzedenin sosyal medya üzerinden konteyner almak için 19 bin TL dolandırılması üzerine para gönderdiği D.E.’nin banka hesapları incelendi. Yapılan incelemede 1 Kahramanmaraş, 4’de Malatya ilinden olmak üzere toplamda 5 depremzedenin 90 bin 500 TL’sinin alındığı ortaya çıktı.