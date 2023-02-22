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Bu nasıl vicdansızlık: Depremzedeleri sahte konteyner ilanıyla dolandırdılar

Denizli’de sahte konteyner ilanı vererek 5 depremzedenin 90 bin TL’sini dolandıran 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:07 . 22/02/2023 Çarşamba
IHA
Arşiv

Arşiv

Denizli’de ekipler, sosyal medya ve internet üzerinden sahte satılık konteyner ilanı vererek depremzede ile Deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlk olarak Malatya ilinden bir depremzedenin sosyal medya üzerinden konteyner almak için 19 bin TL dolandırılması üzerine para gönderdiği D.E.’nin banka hesapları incelendi. Yapılan incelemede 1 Kahramanmaraş, 4’de Malatya ilinden olmak üzere toplamda 5 depremzedenin 90 bin 500 TL’sinin alındığı ortaya çıktı.

Cezaevine gönderildiler

Yapılan geniş çalışma neticesinde şüpheli D.E. ile birlikte suç ortağı 2 kişi daha yakalandı. İfadeleri ardından adli makamlara ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan; geçtiğimiz günlerde yine Denizli’de sahte konteyner ilanları vererek depremzedeleri dolandıran 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.


#denizli
#maraş
#hatay
17 dakika önce
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Bu nasıl vicdansızlık: Depremzedeleri sahte konteyner ilanıyla dolandırdılar
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