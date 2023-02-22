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Hayat

Oktay Kaynarca isyan etti: Dolandırıcılar TikTok'ta adına hesap açıp depremzedeler için para topladı

Depremzedeler için ilk günden itibaren başlatılan yardım kampanyalarına katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, TikTok'ta kendi adına hesap açıp para toplandığını açıkladı. Dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunan kaynarca, "Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları” dedi.

11:21 . 22/02/2023 Çarşamba
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Oktay Kaynarca

Oktay Kaynarca

Türkiye 6 Şubat sabahı tarihi bir felaketle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem 11 ili vurdu. Büyük yıkıma neden olan bu depremlerden sonra Türkiye seferber oldu. Ülkenin her yanından bölgeye yardım yağdı.

İlk etapta kurtarma çalışmaları ve temel gıda yardımlarının yanında barınma ve daha dolaylı yardımlar gün geçtikçe temin ediliyor.

Oktay Kaynarca kampanyaya destek verdi

Bu kapsamda büyük bir seferberlikle edilen kampanyalara ünlüler de destek verdi. Oynadığı Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ile fenomen olan şu sıralar da Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi ile ekranlara gelen sevilen oyuncu Oktay Kaynarca da bu kampanyalara destek verdi.

Dolandırıcılar fırsat bildi

Yardım kampanyaları devam ederken Kaynarca'nın başına tahmin bile edemeyeceği bir olay geldi. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. İnternet dolandırıcıları TikTok'ta Kaynarca'nın adına hesap açıp para toplamaya başladı.

"Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu"

Durumu öğrenen ünlü oyuncu adeta isyan etti. Instagram hesabından sevenlerini uyaran kaynarca dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Kaynarca şu ifadeleri kullandı: “TikTok’ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları”


Hafızalardan silinmeyen görüntüsüyle gündem olan AFAD gönüllüsü konuştu
Hafızalardan silinmeyen görüntüsüyle gündem olan AFAD gönüllüsü konuştu

Hatay'da, deprem sonrası bir enkazda çalışırken baretini çıkardığı anda başından çıkan buhar görüntüsü ile sembolleşen arama kurtarma gönüllüsü Mustafa Aydın, başka bir yıkıntıda yaralanmasına rağmen depremzedelere yardım etmeyi sürdürdü. Antakya ilçesinde depremin 101'inci saatinde enkazdan çıkarılmasını sağladığı Hikmet Yiğitbaş'a sarılan Aydın'ın, enkaz üzerindeyken baretini çıkardığı anda başından yoğun şekilde buharın çıkması mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi. Aydın, enkazdaki çalışmasına rahatsızlanan gözüne pansuman yaptırarak devam edebildi. Bu görüntüsüyle depremin sembollerinden olan Aydın, başka bir arama kurtarma faaliyetinde enkaz üzerinde düşmesi sonucu başını betona çarptı. Aydın'ın sol kulağının bir kısmı kıkırdak üzerinden koptu. Hastaneye kaldırılarak kopan parça kulağına dikilen Aydın, bir günlük dinlenmenin ardından kulağı sargılı şekilde yeniden deprem bölgesine gelerek insanlara yardımcı olmaya başladı. Enkaza gidemeyen Aydın, yardım kolilerinin taşınması ile depremzedelere yemek ve giyecek dağıtılmasında görev yapıyor.


#oktay kaynarca
#tiktop
#ınstagram
31 dakika önce
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Oktay Kaynarca isyan etti: Dolandırıcılar TikTok'ta adına hesap açıp depremzedeler için para topladı
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