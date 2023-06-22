TikTok fenomenlerinin karanlık yüzü: Talimatı 'Ateşoğlu' kod adlı kişiden aldık

1.2 milyar liralık TikTok vurgunu
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 ilde eş zamanlı düğmeye bastı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu 150 şebeke üyesi gözaltına alındı.
Ölüm tehdidi, şantaj, uyuşturucu. 1 milyar 200 milyon liralık TikTok vurgununda soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı..
Kullanılan yöntem ile çalıntı kredi kartlarıyla jeton alımı yapılıyor, bu jetonlar fenomenlerle anlaşarak onlara bağışlanıyor ve gelir iki taraf arasında paylaşılıyordu. Elde edilen gelir, kripto paraya çevriliyordu. Emniyette gözaltında bulunan fenomenlere iddialar soruldu.
TikTok fenomenlerinin bir kısmı ise ifadelerinde sistemin Onur S., BY Hünkar kod adlı Ahmet D. ve Fırat Ö. tarafından organize edildiğini belirtti. Söz konusu dolandırıcılık sistemine bu isimler aracılığıyla dahil olduklarını söyledi. Söz konusu ifadelerin hedefindeki TikTok fenomenleri ise "Biz sadece yayıncıyız" diyerek iddiaları reddetti. Siber polisin konuya ilişkin incelemesi ise sürüyor.