Büyü tuzağına operasyon: 76 kişiye gözaltı

Emniyet birimleri, sosyal medya platformları üzerinden “büyü yapma, büyü bozma” ve “bağlama büyüsü” gibi iddialarla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve MASAK’ın ortak çalışmasıyla sosyal medya platformları üzerinden sahte “spiritüel danışmanlık” hizmetleri sunan şüphelilerin, büyü ve kehanet adı altında vatandaşlardan para talep ettikleri ve bu yöntemlerle büyük bir dolandırıcılık ağı oluşturdukları tespit edildi.

"TUTMADI" DEYİP SÜREKLİ PARA İSTEDİLER

Ekipler, dolandırıcıların, “aşk büyüsü, bağlama büyüsü, nazar bozma” gibi iddialarla insanları kandırarak işlem ücreti adı altında para talep ettiğini de belirledi. Kendilerini “medyum, kahin, şifacı” gibi tanıtan şüphelilerin astroloji, enerji çalışmaları ve ruhsal rehberlik adı altında sürekli ödeme istediği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelilerin, kehanet ve büyü ritüelleri vaadettikleri mağdurlardan, “Büyü tutmadı, tekrar yapılması gerek” diyerek defalarca para istediği de belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İncelemelerde, şüphelilerin mobil bankacılık hesap bilgilerini ele geçirdiği ve mağdurların bilgisi dışında mevcut bakiyelerini farklı banka ve kripto varlık borsası hesaplarına aktardıkları saptandı. “Enerji yüklenmiş bileklik”, muska veya tılsım sattıklarını iddia eden şüphelilerin tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.







