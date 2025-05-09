'Yüreğim yanıyor' diyerek burukluğunu anlatan fedakar anne, 3 engelli çocuğuna yıllardır gözü gibi bakıyor

Antakya ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Süheyla Ezer'in evlatları; 51 yaşındaki Şirin, 48 yaşındaki Günay ve 40 yaşındaki İbrahim Halil kan uyuşmazlığı nedeniyle engelli doğdu. Evlatlarına yıllardır hem annelik hem de babalık yapan Ezer, kendilerinden ayrı yaşayan eşinin 'çocukları ver bir kuruma ve sen de rahatına bak' söylemlerine aldırış etmeden kendini çocuklarına adadı. Çocuklarının her ihtiyacını kendi imkanlarıyla çıkaran fedakar anne yaptıklarıyla takdir toplarken, her Anneler Günü'nde hüzün yaşıyor. Acısını dile getiren anne Ezer, "Evlatlarım Anneler Günümü kutlasınlar isterdim ama sağlıklı değiller, bu yüzden yüreğim yanıyor" diyerek duygularını dile getirdi.

Anne Süheyla Ezer, evlatlarında kan uyuşmazlığından dolayı gelişim bozukluğu olduğunu söyleyerek, "3 çocuğumda da kan uyuşmazlığı nedeniyle gelişim bozukluğu var. Benim 51 yaşında Şirin, 48 yaşında Günay ve 40 yaşlarında İbrahim Halil adında 3 engelli çocuğum var. Sabah kalkıyorum, kendilerine kahvaltı yaptırıyorum ve akşama kadar da kapı önünde oturuyoruz. Ne bir yere gidebiliyorum ne de bir şey yapabiliyorum. Sadece hastaneye gidip geliyoruz. Depremde yıkılan evimin yerinde bir evim olsaydı, ömrümün son zamanlarında onlarla oturmak isterim. Rehabilitasyon zamanlarında onları sürekli rehabilitasyona götürüyordum ve geçen yıl beni yılın annesi seçtiler. Çünkü 3 engelli çocuğun yükü kolay değil. Gözlerim bulanıyor ve tansiyonum düşüyor. Ben bakıma muhtaçken onlara bakıyorum. Sabah kalktığımda dizlerimin üzerinde ayakta zor duruyorum. Kocam burada bizimle kalmıyor. Reyhanlı'da konteynerde kalıyor. Kocam bana, 'çocukları ver bir kuruma ve sen de rahatına bak' dedi. Ben anneyim nasıl yapabilirim, öbür dünya güzel olur inşallah. Keşke çocuklarım sağlıklı olsaydı da ben de kapılarda temizlikçilik yapaydım. Çocuklarım bana çok düşkünler, çünkü babadan sevgi görmediler. Doğdukları günden beri çocuklarıma bakıyorum, çocuklarımın sağlıklı olmasını çok isterdim. Anneler Günümü kutlasınlar isterdim ama sağlıklı değiller. Bu yüzden yüreğim yanıyor" ifadelerini kullandı.