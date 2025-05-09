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İsrail Gazze'de biri bebek 4 kişiyi daha katletti

İsrail Gazze'de biri bebek 4 kişiyi daha katletti

09:299/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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Gazze'de katliam sürüyor.
Gazze'de katliam sürüyor.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şehitler Camisi çevresinde Hamdan ailesine ait evi hedef aldı.



  • İsrail saldırısında Reşad Ebu Hayye, eşi Safa ve bebekleri Amr hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir daireyi hedef alması sonucu bir kişi öldü, yaralananlar oldu.




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