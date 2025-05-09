Hamas, Papa 14. Leo'yu kutladı, Gazze halkına destek istedi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 14. Leo ismini kullanacak Papa, Katolik Kilisesinin başına seçilmesinden ötürü tebrik edildi ve Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden İsrail saldırıları başta olmak üzere küresel trajediler ve felaketlerde manevi ve insani misyonunu yerine getirmesinde başarılar dilendi.