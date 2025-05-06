Hamas: Trump'ın açıklaması Netanyahu hükümetinin yalanlarının tekrarı

"Bu suçlamalar BM raporları ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının tanıklıklarıyla çelişiyor. Ayrıca, açlığı bir silah olarak kullanan, uluslararası hukuku ve insani normları açıkça ihlal eden işgal güçlerinin izlediği politikalarla da tutarlı."